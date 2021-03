Po zmagi v četrtek Heati znova izzivajo Magice

Sončno kosanje ima korenine od samega začetka, ko sta se oba kluba vključila v ligo NBA, saj sta oba v sončni državi, poseben zagon pa je spopad dobili v času velike trojke (LeBron James, Chris Bosh in Dwayne Wade) v Miamiju. Med igralci, ki so nosili drese obeh klubov, je tudi Savinjčan Beno Udrih (Magic je bil v sezoni 2012–2013, Heat 2015–2016 skupaj z Dragićem), ki sedaj skrbi za razvoj igralcev v New Orleaansu. Te dni se na severu Floride vse vrti okoli Vučevića, v četrtek sta mu izdatno pomagala Dwayne Bacon (21 točk) in Michael Carter-Williams (17 točk). Na seznamu odsotnih zaradi poškodb je kar šest igralcev, v petek so v San Antoniu igrali samo z devetimi. Ker manjka večji del branilcev, skuša trener Steve Clifford praznine pokrpati z velikimi igralci, a imajo s sedmimi zaporednimi porazi trenutno najslabši kratkoročni izkupiček v vzhodni konferenci.