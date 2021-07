Podolski se seli na Poljsko

Čeprav je bil Lukas Podolski rojen na Poljskem (v mestu Glivice) in je tam preživel prvih nekaj let življenja, do sedaj še ni zaigral za kateri koli poljski klub. Reprezentančni nogomet je igral za Nemčijo, za katero je zbral 130 nastopov, zadel 49 golov in leta 2014 postal tudi svetovni prvak.

Poleg nemškega Kölna ter Bayern Münchna je v dolgi karieri branil še barve Arsenala, Interja iz Milana, Galatasaraya, Vissel Kobeje in nazadnje turškega Antalyaspora.

Górnik Zabrze, ki se mu je 36-letni napadalec pridružil, je 14-kratni poljski prvak, vendar je zadnji naslov osvojil leta 1988. Lansko ligaško so sezono je končal na 10. mestu. Podolski si bo slačilnico delil tudi z 28-letnim slovenskim branilcem, Erikom Janžo.