Pogačar dobil velikega konkurenta: Bernal potrdil nastop na Touru

Že omenjena poškodba hrbta ga je mučila tudi na začetku letošnje sezone, a je z odličnimi vožnjami na Giru dokazal, da je na nevšečnosti iz 2020 hitro pozabil. "Mislim, da sem popolnoma okreval. Ampak kljub temu smo previdni. Stanje hrbta spremljamo s pomočjo fizioterapij in zdravniških pregledov. Veliko se v zadnjem času posvečam tudi fitnesu, saj bi se rad čim bolj okrepil," je povedal Bernal, ki cilja, da bo prihodnje leto začel povsem brez bolečin.

Bernal je do svojega največjega uspeha prišel pred dvema letoma, ko je Tour začel v vlogi pomočnika Geraintu Thomasu , na koncu pa v Pariz pripeljal v rumeni majici. Lani je nato v zadnjem tednu odstopil zaradi težav s hrbtom, letos pa se je posvetil Giru in Vuelti. Na dirki po Italiji je slavil v skupnem seštevku, v Španiji pa je bil šesti.

Leto 2020 je bilo zanj res težavno in kot je razkril, si je letos želel predvsem, da bi v kolesarjenju zopet začel uživati. Na dirki po Italiji, ki jo je dobil pred domačinom Damianom Carusom, mu je to več kot uspelo. "Na Giro imam fantastične spomine. Ta zmaga je imela zame izjemen pomen, tako s športnega kot tudi osebnega vidika. Na koncu sem za zmago plačal visoko ceno, a to je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil."

Bernal je kmalu po koncu dirke po Italiji staknil okužbo s koronavirusom, zaradi česar si je vzel skoraj dva meseca tekmovalnega premora. Ciljal je, da bi bil znova optimalno pripravljen na Vuelti, kar pa mu ni uspelo. Na koncu se je moral zadovoljiti s šestim mestom, medtem ko je do svoje tretje zaporedne zmage prikolesaril Primož Roglič.

Bernal je po zadnji od tritedenskih dirk na koledarju predčasno končal sezono, da bi se čim bolje pripravil na naslednjo. "Po več kot potrebnem premoru sem znova osredotočen na trening. Na začetku decembra bomo odšli na priprave v Španijo, kjer bomo dorekli še zadnje podrobnosti glede sporeda dirk za 2022," je še razkril kolesar Ineosa.