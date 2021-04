Pogačar na seznamu revije Forbes, Dončić že častni 'all-star' član

Revija Forbes vsako leto sestavi več seznamov s 30 imeni iz različnih panog. Na področju športa in iger sta si omembo zaslužila tudi zmagovalec lanske kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar in košarkar NBA-moštva Dallas Mavericks Luka Dončić . 22-letnikoma družbo, med drugim, delata tudi angleški nogometaš Marcus Rashford (Manchester United) in danska nogometašica Pernille Harder (Chelsea). Dončića so sicer že pred časom uvrstili v posebno "all-star" kategorijo ob norveško nogometašico Ado Hegerberg (Lyon) in danskega e-športnika Nicolaija Reedtza , tako da ga na tokratnem seznamu ni.

O Slovencih v presežnikih

"Slovenski kolesar Tadej Pogačar je najmlajši kolesar od leta 1904, ki je zmagal na Tour de France, in najmlajši po Eddyju Merckxu leta 1972, ki je osvojil belo majico (mladi kolesar) in pikčasto majico (kralj vzponov) ob zmagi v skupnem seštevku. Pogačar je zmagal na veliki evropski kolesarski dirki v prvem poskusu, zadnji, ki mu je to uspelo, je bil leta 1983 veliki Laurent Fignon,"so zapisali v krajši različici predstavitve Pogačarja, s katerim so na seznamu 30 imen sicer še kar trije e-športniki.

"Luka Dončić je častni član Forbes Under 30 postal leta 2020 po dominantnih prvih dveh letih NBA-kariere pri Dallas Mavericksih. Še vedno ima le 22 let, Dončić pa je drugi na večni lestvici po številu trojnih dvojčkov pred 23. rojstnim dnem, zaostaja za Oscarjem Robertsonom in je že prehitel Magica Johnsona ter LeBrona Jamesa," pa so zapisali o Dončiću.