Pogačar, Roglič, Dončić, Dragić, Gajser in drugi junaki 'koronske krize'

Marca se je zdelo, da bo športno leto 2020 v Sloveniji bolj klavrno. Ves športni sistem se je ustavil, odpovedi državnih prvenstev in tudi mednarodnih dogodkov so se kar vrstile in videti je bilo, da bodo rubrike o športnih dosežkih precej prazne. Nenazadnje so športniki ostali tudi brez olimpijskih iger, na katerih so slovenski aduti pričakovali veliko. A je v boju med "koronsko krizo" in športom vendarle zmagal slednji. Moral se je prilagoditi, v zvezah so sprejemali kompromisne rešitve in prirejali tekmovanja v okrnjeni obliki in brez gledalcev. Ni bilo vedno idealno, a šport vendarle ni zamrl. In ko ljubitelji športa pogledajo nazaj na iztekajoče se leto, je jasno, da je bilo celo eno uspešnejših v slovenski zgodovini.

Pravzaprav je zaradi glavnega športnega uspeha leta verjetno kar najuspešnejše doslej. Gre seveda za zgodovinsko zmago na največji kolesarski dirki na svetu. Francoski Tour je bil letos slovenski. Način, kako je postal slovenski, pa bo šel v zgodovino in težko bi si ga izmislili tudi najboljši režiserji akcijskih filmov. Vsa Slovenija in ves športni svet sta konec poletja spremljala boj Slovencev na francoski pentlji. Ko je že kazalo, da bo Primož Roglič pobral nagrado za življenjsko delo in po lanski Vuelti kot prvi Slovenec slavil še na Touru, se je v zgodbo vključil Tadej Pogačar.

Mladi kolesarski zvezdnik je v neposrednem boju, na kronometru, ko ne odloča nič drugega kot le znanje in moč, premagal izkušenega mačka. Pogačar se je na Elizejske poljane pripeljal kot veliki zmagovalec, najmlajši po več kot stoletju, in napovedal, da ga pri komaj 22 letih čaka še blesteča športna prihodnost. Roglič je bil poražen, ne pa potolčen. Za uteho je nato ponovil lanski uspeh in dobil dirko po Španiji, s čimer je le še potrdil slovensko prevlado v kolesarskem letu 2020.