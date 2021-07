Slovenska pravljica na Touru in sporočilo svetu, da so Slovenci prvi na svetu tudi na najtežji kolesarski preizkušnji Tour de France. "Pogačar živa v dirkanju, to je zanj nekakšna igra, ne obremenjuje se s končnim rezultatom," je dejal Matej Mohorič. Pogačarjev prvi trener Miha Koncilija pa verjame, da sta med favoriti za olimpijsko zlato tako Pogačar kot Roglič.

Primož Roglič je moral zaradi poškodb predčasno končati tour, sotekmovalci pa so se ga na elizejskih poljanah spomnili s štartno številko. "Idejo za to gesto mi je dala prijateljica, ki je rekla, da bi bilo lepo, če bi se slikali, kot smo se tudi lani, ko nas je bilo pet, in pustili nekaj prostora za Primoža. Potem pa me je prešinilo, da bi bilo smiselno, da njegove sotekmovalce prosim za njegovo štartno številko," je dejal Matej Mohorič, ki je na dirki po Franciji osvojil dve etapi. Pojasnil je, da četudi kolesar odstopi, imajo organizatorji številke pripravljene vnaprej.

"Primož nam je manjkal. Škoda, da se je zgodilo, kar se je," je dejal Mohorič in dodal, da je tudi to del tega športa.

Pogačarjev prvi trener Miha Koncilija verjame, da bi Tadej Pogačar lahko tudi petkrat zmagal na najzahtevnejši dirki. "Moramo pa se zavedati, da je kolesarstvo šport, na katerega vpliva mnogo dejavnikov," je dejal in izpostavil prav Rogličev padec. Kljub temu Koncilija verjame, da bi Pogačar, s predpogojem, da bo "zdrav, brez poškodb in še naprej tako željan kolesariti", lahko osvojil tudi več kot šest tourov. Pogačarja od drugih kolesarjev ločuje skupek dejavnikov, je prepričan Koncilija. "Definitivno mladost in sproščenost. Zdi se mi, da ima Tadej prednost v tem, da je lahko z igrivostjo in sproščenostjo neobremenjen, kar je lahko pri velikih vsakodnevnih naporih in obveznostih zelo velik plus," je pojasnil. Mohorič je prepričan tudi, da ima Pogačar med kolesarji čedalje več spoštovanja. "Ne le zaradi svojih uspehov, ampak tudi zaradi tega kakšen človek je. Zaradi tega, kako se obnaša do ostalih kolesarjev," je dejal in dodal, da je zelo sproščen. "Uživa v dirkanju, to je zanj nekakšna igra, ne obremenjuje se s končnim rezultatom. Vzame svet takšen, kot je, in ko smo skupaj, nikakor ne sili v ospredje," je dejal in dodal, da ga imajo zelo radi in mu privoščijo uspehe.

icon-expand Tadej Pogačar na zmagovalnem odru FOTO: AP

Pogačarju poskusili dokazati, da se dopingira Med tourom je policija večkrat izvajala tudi racije, s katerimi so Pogačarju poskusili dokazati, podtakniti, nalepiti nanj sum, da se dopingira. "Na ta način lahko testiraš, koliko je nekdo psihično zmožen. Tudi v preteklih letih so se take stvari dogajale in mislim, da je bil tudi Tadej pripravljen na to. Vedel je, kaj vse se lahko med tourom zgodi," je dejal Koncilija in pohvalil Pogačarjev odgovor, da je zanj "zmagovanje sicer fajn, vendar ne za vsako ceno". "Slovenci smo majhen narod, že iz ekonomskega vidika," pravi Koncilija in pojasnjuje, da smo zato za velike nacije in podjetja, ki vlagajo v kolesarstvo, nezanimivi. "Ampak Tadej je res zelo dominanten in način, na katerega prikazuje kolesarstvo, je za kolesarstvo res dobra reklama, kar privablja tudi gledalce, to pa je navsezadnje tudi zelo pomembno," je še dodal.

"Ponosen sem, da prihajam iz Slovenije" Voditelj oddaje 24UR ZVEČER Uroš Slak je Mohoriča vprašal tudi, ali se zavedajo, kako ponosne s svojimi uspehi delajo Slovence. Ob spremljanju dirke so televizijski sprejemniki pregorevali, marsikateremu Slovencu in Slovenki pa so kolesarji celo narekovali dnevni ritem življenja. V teh dneh so si namreč prilagajali obveznosti, da so lahko navijali za Pogačarja, Rogliča in Mezgeca. "Zavedam se, da smo Slovenci relativno majhen narod in imamo morda zato močnejšo narodno zavest kot ostali narodi v Evropi. Ponosen sem, da prihajam iz Slovenije. Ponosen sem, da je Primož Slovenec, da je Tadej Slovenec in ponosen sem na vse navijače," je dejal Mohorič in dodal, da je bilo na touru opaziti ogromno slovenskih zastav. "Predvsem ob vzponih. Tam jaz najbolj trpim in sem jih tam tudi najbolj potreboval," je dejal in se za podporo najlepše zahvalil tudi tistim, ki so navijali izpred domačih zaslonov.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: AP

"Vsak, ki se začne ukvarjati s kolesarstvom, sanja, da bo nekega dne nastopil v dirki po Franciji. Etapna zmaga pa je res vrh pričakovanj," je dejal Mohorič, ki si nikoli ni mislil, da mu bo uspelo na etapni dirki po Franciji tudi zmagati. "Čez leta, ko sem dosegal čedalje boljše rezultate, sem bil čedalje bližje tudi temu cilju," je dejal Mohorič, ki je že prej zmagal na dirki po Italiji in Španiji. "Zato sem tudi verjel in trdo delal, da bi nekega dne zmagal na touru. To mi je uspelo pri 26. letih, na kar sem zelo ponosen. V to je bilo vloženo veliko dela in truda, veliko noči preživetih na trening-kampih, stran od domačih. Nekako se mi je odvalil kamen od srca in upam, da bom tudi naprej dosegal rezultate," je še dejal.

"Med favoriti za olimpijsko zlato sta tako Pogačar kot Roglič" "Zmagovalec toura je bil vedno velik vzornik vsem, ne le mladim kolesarjem," je dejal Koncilija in dodal, da se to pozna tudi pri delu z mladimi. V preteklih letih so morali mlade iskati in starše prepričevati, da so njihovi otroci nadarjeni in da bi se jim morali pridružiti. "V zadnjih dveh letih pa se nam sami priključujejo. Jaz mislim, da je treba to izkoristiti in morda najti naslednjega Tadeja," je dejal. Koncilija je dejal še, da je Pogačar po zmagi na touru gotovo favorit za zlato na olimpijskih igrah. "Dirka na olimpijskih igrah je povsem drug format. Je le enodnevna dirka, kjer reprezentanca dirka po državah ne po klubih," je dejal, a dodal, da bo tekma vsekakor zanimiva. "Bo tudi zelo težka, saj ima ogromno višinskih metrov," je še dejal in dodal, da je prepričan, da sta tako Pogačar kot Roglič med glavnimi favoriti.