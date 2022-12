Poirier staknil hudo infekcijo, (nori) Conor mu svetuje: Odsekaj nogo

Dustin Poirier, ki je nazadnje v osemkotni kletni organizaciji UFC nastopil 12. novembra in po spektakularni borbi premagal Michaela Chandlerja, se je hitro vrnil v telovadnico in se pripravlja na naslednje izzive. "Diamant" pa je ob tem na žalost staknil hudo infekcijo, zaradi katere so ga v nedeljo celo sprejeli v bolnišnico. Gre za okužbo s streptokoko bakterijo, le-ta pa se ni odzivala na zdravljenje z antibiotiki. Doktorji so tako poskušali najti način, kako se spopasti z nevarno okužbo, Poirier pa je v zadnji objavi naznanil, da zdravljenje le deluje in da bo kmalu zapustil bolnišnico. Že pred tem je pripel sliko in nazorno pokazal, za kako nevarno okužbo gre in kako je trenutno videti njegova noga.