Barca zahteva enajstmetrovko, Simeone odgovarja: To je zdrava pamet

Barcelona , 09. 04. 2026 10.26 pred 20 minutami 3 min branja 4

Avtor:
J.B.
Diego Simeone

Dan po prvem četrtfinalnem obračunu med Barcelono in Atleticom se bolj kot o sijajni predstavi obeh moštev govori o sodniških odločitvah. Hansi Flick je prepričan, da prekršek Paua Cubarsija ni bil dovolj za rdeči karton, pri tem pa Katalonci besnijo tudi nad domnevno nedosojeno enajstmetrovko, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Marc Pubill.

Da je bil Hansi Flick sila nezadovoljen z delom sodnika Istvana Kovacsa po prvem srečanju z Atleticom Madridom, smo že poročali.

Nemški trener na klopi Barce se ni strinjal z rdečim kartonom, izpostavil pa je tudi dogodek s konca 54. minute, ko je Atleticov vratar Juan Musso podal Marcu Pubillu, ta pa je žogo prijel z roko in ponovno izvedel golavt. Tudi režiser prenosa dogodku ni namenil posebne pozornosti, zato so ga številni spregledali, vendar ne v taboru Barce, posledično pa so na očitke odgovarjali tudi pri Atleticu Madridu.

"Odlično smo se branili. Lahko bi imeli več priložnosti, ampak pomembno je, da nismo prejeli zadetka. Pri akciji za rdeči karton sem bil daleč, vpletel se je VAR, potem pa je sledil sijajen zadetek Juliana Alvareza. Še dlje pa sem bil pri domnevni Pubillovi roki. On in sodnik sta ocenila, da se igra še ni začela. To je zdrava pamet. Če bomo tako pikolovski, lahko gledamo vsako situacijo na tekmi," je komentiral trener gostov Diego Simeone.

Atletico Madrid je povedel preko Juliana Alvareza, v drugem polčasu pa je končnih 2:0 postavil Alexander Sorloth.
FOTO: Profimedia

Flick: Neverjetno, da VAR ni posredoval

Španski mediji poročajo, da pri Barceloni razmišljajo celo o uradni pritožbi na Evropsko nogometno zvezo (Uefo). Prepričani so, da bi morala biti Pubillova roka kaznovana z enajstmetrovko, pri čemer bi osrednji branilec prejel tudi drugi rumeni karton in posledično rdečega. "Neverjetno. Ne vem, zakaj VAR ni posredoval. To je res neverjetno. Vsi delamo napake, ampak zakaj potem sploh imamo VAR?" je po tekmi besnel Hansi Flick.

Simeone: Nobena prednost ni dovolj velika

Kakorkoli, jasno je, da pritožba, četudi bo uspešna, ne more spremeniti razpleta obračuna na Camp Nouu, od koder se je Atletico vrnil z velikim kapitalom dveh zadetkov prednosti. To je bila prva zmaga Madridčanov na Camp Nouu po 20 letih oziroma 26 tekmah.

Simeone pa kljub temu poudarja, da potnik v polfinale še zdaleč ni odločen. "Igramo proti izjemnemu nasprotniku. Dovolj smo skromni, da lahko priznamo, kako odlična ekipa je Barcelona. Seveda je prednost več kot dobrodošla, ampak že v španskem pokalu (Atletico je prvo tekmo dobil s 4:0, Barca je bila na drugi boljša s 3:0) so pokazali, da nobena prednost ni dovolj velika. Čaka nas zahtevna in zapletena tekma."

Juan Musso je ob odsotnosti Jana Oblaka sijajno opravil svoje delo.
FOTO: Profimedia

Sladke skrbi glede izbire vratarja

Navijači Atletica so pred obračunom nestrpno pričakovali novico, ali bo prvi vratar Jan Oblak dovolj okreval po poškodbi, da ga bo Simeone uvrstil v prvo postavo. Na koncu se to ni zgodilo in priložnost je znova dobil rezervni vratar Juan Musso, ki je svoje delo opravil brezhibno.

To je v španskih medijih sprožilo vprašanje, ali bo Argentinec tudi v primeru Oblakove vrnitve branil na povratni tekmi. "Oblak je pred tekmo že treniral z ekipo, a se je Simeone vseeno odločil za Mussa, ki je nato zbral kar sedem obramb in je odlično zaustavil vse nevarne poskuse Kataloncev," je zapisal športni dnevnik AS.

Musso, ki bi sicer branil zgolj v pokalu, je po Oblakovi poškodbi zelo dobro izkoristil svojo minutažo. "Simeone si lahko oddahne, prvič po Miguelu Angelu Moyi (za Atletico je branil med letoma 2014 in 2018) ima konkurenco na mestu vratarja," je še dodal AS.

nogomet liga prvakov barcelona atletico madrid

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrtnar _
09. 04. 2026 10.46
od sedaj bo Oblak grel le rezervno klop
Odgovori
+0
1 1
Loptass
09. 04. 2026 10.44
Atletico proti Barci in Real na vseh tekmah sta kluba, ki lahko igrata z dvema golmanoma. Pri Realu vlogo pomočnika golmana običajno zaseda Tschuameni.
Odgovori
+0
1 1
REAList7
09. 04. 2026 10.53
Po vsem hvalisanju vaše ekipe in še ne vem kaj vse in po včerajšnjem debaklu, ko vas je Atletico zopet malo prizemljil in vam pokazal, da ne sodite v tekmovanja kot je LP, je to vse kar zmoreš? Zopet obračanje na Real? Rdečo modri ubožci ste. Vas bo Čeferin dal za leto ali 2 na hladno, da boste malo znižali pričakovanja in potem posledično ne bo razočaranj. Se je pa zopet več pokazalo to, da ko se sodi, kot se mora, vas ni nikjer. Lahko se vi khurčite v Laligi, kjer vas večina sodnikov potiska naprej.
Odgovori
0 0
Operate-Bot
09. 04. 2026 10.54
Ne preveč solz potočit.
Odgovori
0 0
