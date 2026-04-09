Barca zahteva enajstmetrovko, Simeone odgovarja: To je zdrava pamet

Da je bil Hansi Flick sila nezadovoljen z delom sodnika Istvana Kovacsa po prvem srečanju z Atleticom Madridom, smo že poročali.
Nemški trener na klopi Barce se ni strinjal z rdečim kartonom, izpostavil pa je tudi dogodek s konca 54. minute, ko je Atleticov vratar Juan Musso podal Marcu Pubillu, ta pa je žogo prijel z roko in ponovno izvedel golavt. Tudi režiser prenosa dogodku ni namenil posebne pozornosti, zato so ga številni spregledali, vendar ne v taboru Barce, posledično pa so na očitke odgovarjali tudi pri Atleticu Madridu.
"Odlično smo se branili. Lahko bi imeli več priložnosti, ampak pomembno je, da nismo prejeli zadetka. Pri akciji za rdeči karton sem bil daleč, vpletel se je VAR, potem pa je sledil sijajen zadetek Juliana Alvareza. Še dlje pa sem bil pri domnevni Pubillovi roki. On in sodnik sta ocenila, da se igra še ni začela. To je zdrava pamet. Če bomo tako pikolovski, lahko gledamo vsako situacijo na tekmi," je komentiral trener gostov Diego Simeone.
Flick: Neverjetno, da VAR ni posredoval
Španski mediji poročajo, da pri Barceloni razmišljajo celo o uradni pritožbi na Evropsko nogometno zvezo (Uefo). Prepričani so, da bi morala biti Pubillova roka kaznovana z enajstmetrovko, pri čemer bi osrednji branilec prejel tudi drugi rumeni karton in posledično rdečega. "Neverjetno. Ne vem, zakaj VAR ni posredoval. To je res neverjetno. Vsi delamo napake, ampak zakaj potem sploh imamo VAR?" je po tekmi besnel Hansi Flick.
Simeone: Nobena prednost ni dovolj velika
Kakorkoli, jasno je, da pritožba, četudi bo uspešna, ne more spremeniti razpleta obračuna na Camp Nouu, od koder se je Atletico vrnil z velikim kapitalom dveh zadetkov prednosti. To je bila prva zmaga Madridčanov na Camp Nouu po 20 letih oziroma 26 tekmah.
Simeone pa kljub temu poudarja, da potnik v polfinale še zdaleč ni odločen. "Igramo proti izjemnemu nasprotniku. Dovolj smo skromni, da lahko priznamo, kako odlična ekipa je Barcelona. Seveda je prednost več kot dobrodošla, ampak že v španskem pokalu (Atletico je prvo tekmo dobil s 4:0, Barca je bila na drugi boljša s 3:0) so pokazali, da nobena prednost ni dovolj velika. Čaka nas zahtevna in zapletena tekma."
Sladke skrbi glede izbire vratarja
Navijači Atletica so pred obračunom nestrpno pričakovali novico, ali bo prvi vratar Jan Oblak dovolj okreval po poškodbi, da ga bo Simeone uvrstil v prvo postavo. Na koncu se to ni zgodilo in priložnost je znova dobil rezervni vratar Juan Musso, ki je svoje delo opravil brezhibno.
To je v španskih medijih sprožilo vprašanje, ali bo Argentinec tudi v primeru Oblakove vrnitve branil na povratni tekmi. "Oblak je pred tekmo že treniral z ekipo, a se je Simeone vseeno odločil za Mussa, ki je nato zbral kar sedem obramb in je odlično zaustavil vse nevarne poskuse Kataloncev," je zapisal športni dnevnik AS.
Musso, ki bi sicer branil zgolj v pokalu, je po Oblakovi poškodbi zelo dobro izkoristil svojo minutažo. "Simeone si lahko oddahne, prvič po Miguelu Angelu Moyi (za Atletico je branil med letoma 2014 in 2018) ima konkurenco na mestu vratarja," je še dodal AS.
