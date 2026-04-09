Barca zahteva enajstmetrovko, Simeone odgovarja: To je zdrava pamet

Da je bil Hansi Flick sila nezadovoljen z delom sodnika Istvana Kovacsa po prvem srečanju z Atleticom Madridom, smo že poročali. Nemški trener na klopi Barce se ni strinjal z rdečim kartonom, izpostavil pa je tudi dogodek s konca 54. minute, ko je Atleticov vratar Juan Musso podal Marcu Pubillu, ta pa je žogo prijel z roko in ponovno izvedel golavt. Tudi režiser prenosa dogodku ni namenil posebne pozornosti, zato so ga številni spregledali, vendar ne v taboru Barce, posledično pa so na očitke odgovarjali tudi pri Atleticu Madridu. "Odlično smo se branili. Lahko bi imeli več priložnosti, ampak pomembno je, da nismo prejeli zadetka. Pri akciji za rdeči karton sem bil daleč, vpletel se je VAR, potem pa je sledil sijajen zadetek Juliana Alvareza. Še dlje pa sem bil pri domnevni Pubillovi roki. On in sodnik sta ocenila, da se igra še ni začela. To je zdrava pamet. Če bomo tako pikolovski, lahko gledamo vsako situacijo na tekmi," je komentiral trener gostov Diego Simeone.

Atletico Madrid je povedel preko Juliana Alvareza, v drugem polčasu pa je končnih 2:0 postavil Alexander Sorloth. FOTO: Profimedia

Flick: Neverjetno, da VAR ni posredoval

Španski mediji poročajo, da pri Barceloni razmišljajo celo o uradni pritožbi na Evropsko nogometno zvezo (Uefo). Prepričani so, da bi morala biti Pubillova roka kaznovana z enajstmetrovko, pri čemer bi osrednji branilec prejel tudi drugi rumeni karton in posledično rdečega. "Neverjetno. Ne vem, zakaj VAR ni posredoval. To je res neverjetno. Vsi delamo napake, ampak zakaj potem sploh imamo VAR?" je po tekmi besnel Hansi Flick.

Simeone: Nobena prednost ni dovolj velika

Kakorkoli, jasno je, da pritožba, četudi bo uspešna, ne more spremeniti razpleta obračuna na Camp Nouu, od koder se je Atletico vrnil z velikim kapitalom dveh zadetkov prednosti. To je bila prva zmaga Madridčanov na Camp Nouu po 20 letih oziroma 26 tekmah. Simeone pa kljub temu poudarja, da potnik v polfinale še zdaleč ni odločen. "Igramo proti izjemnemu nasprotniku. Dovolj smo skromni, da lahko priznamo, kako odlična ekipa je Barcelona. Seveda je prednost več kot dobrodošla, ampak že v španskem pokalu (Atletico je prvo tekmo dobil s 4:0, Barca je bila na drugi boljša s 3:0) so pokazali, da nobena prednost ni dovolj velika. Čaka nas zahtevna in zapletena tekma."

Juan Musso je ob odsotnosti Jana Oblaka sijajno opravil svoje delo. FOTO: Profimedia

Sladke skrbi glede izbire vratarja