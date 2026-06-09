Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Šport

'Politika bi se morala čim manj vmešavati v šport'

Ljubljana, 09. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Platforma

Kako starši vrhunskih športnikov, ki vedno znova poskrbijo, da se o Sloveniji po svetu govori v presežnikih, krmarijo med ambicijo, podporo in odgovornostjo? Udeležence konference Več kot igra v organizaciji naše medijske hiše so nagovorila nekatera največja imena slovenskega in tujega športa, pa tudi njihovi starši, kot so Marjeta Pogačar, Saša Dončić in Srđan Đoković. Slišali smo tudi, da ima šport pri nas močno vlogo tudi zunaj igrišč in tekmovanj. Zbrane je nagovoril tudi predsednik UEFE Aleksander Čeferin, ki je dejal, da se politika ne bi smela vmešavati v šport, pokomentiral pa je tudi začetek svetovnega nogometnega prvenstva, ki se bo čez lužo začelo čez tri dni, a prah tako med navijači kot tudi v politiki dviga že več mesecev.

Lahko bi rekli, da za vsakim uspešnim športnikom stoji močna družina. Na konferenci Več kot igra, ki jo je organizirala naša medijska hiša, smo danes slišali zgodbe staršev, ki stojijo za svetovno znanimi športniki. Med njimi je bila tudi Marjeta Pogačar, ki se še dobro spominja prvih treningov najboljšega kolesarja vseh časov.

"Lepo se imej, uživaj, s svojimi vrstniki oziroma ekipo imejte lepo dirko, dober trening in se dobro razumite. Meni je vedno veliko pomenilo, da se v športnem okolju stkejo prijateljske vezi," je o tem povedala.

Da so morali marsikdaj skozi težke preizkušnje, je spregovoril tudi oče enega najuspešnejših tenisačev na svetu, Novaka Đokovića. "Nismo imeli ne lokala ne stanovanja in tako naprej. Borili smo se in bili skupaj kot družina. Družina je osnova vsake uspešne družbe in na koncu nam je uspelo uresničiti to, kar smo načrtovali, tudi z njegovo pomočjo, saj je bil fantastičen v vsakem pogledu," se spominja Srđan Đoković.

Udeležence je med drugim nagovoril predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je dejal, da politika v Sloveniji naredi premalo za spodbujanje športa. Po njegovem mnenju bi morala ustvariti pogoje, da bi se vlaganje v slovenski šport splačalo. Tri dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je dodal še, da prihajajoči mundial morda ne bo tako miren in veličasten, kot je prepričan ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je poudaril tudi, da se v ZDA ne namerava srečati s predsednikom Trumpom in prvo damo Melanio Trump.

"Šport lahko povezuje svet. Je ena redkih dejavnosti, ki ga sploh še povezuje, zato bi ga morali negovati, politika pa bi se morala čim manj vmešavati v šport," je ob tem dodal Čeferin.

Šport se danes razvija v eno najhitreje rastočih globalnih industrij, njegov vpliv pa sega daleč onkraj igrišč in stadionov. Vse to ne bi bilo mogoče brez športnikov, ki v Sloveniji skrbijo, da sodimo v sam svetovni vrh po številu olimpijskih medalj na prebivalca.

Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije, je dejal: "Dokazujemo, da za slovenski šport ni meja oziroma da športniki dokazujejo, da je samo nebo meja. Upam, da bo tako ostalo še dolgo. To je seveda povezano tako s financami kot tudi s sistemskim okvirom slovenskega športa, ki je trenutno dober, a še vedno ponuja prostor za napredek."

Kot še dodaja Erjavec, bo prišel tudi čas suhih krav. "To pomeni, da bodo kakšne generacije tudi nekoliko slabše, a si vseeno želimo, da tudi takrat to prebrodimo in da bo podpora navijačev ostala na enaki ravni kot zdaj."

Povedano drugače: da bo tudi v težjih časih slovenskega športa še vedno odmeval tisti znani vzklik: Kdor ne skače, ni Slovenc – hej, hej, hej!

šport konferenca družina Več kot igra Platforma
24ur.com Slovenija – športna velesila: kako izkoristiti naš globalni potencial?
24ur.com Dan slovenskega športa: 'To je praznik, ki nas povezuje'
24ur.com Zakaj Slovenija ostaja na področju športnih stav monopolizirani otok v Evropi?
24ur.com Judo ni izjema, zgodbe o zlorabah tudi v drugih športih
24ur.com Med ambasadorji športnih iger mladih, ki prihajajo v Slovenijo, tudi Čeferin
24ur.com Šport kot industrija prihodnosti: kdo ustvarja vrednost in kam se razvija?
24ur.com V NLB verjamejo v uspehe in ponosno podpirajo slovenske športnike
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vprašanje, ki jo je najbolj ranilo: »Zakaj še nimata otrok?«
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime
Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti znana Slovenka
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
8 hrvaških otokov, ki jih je vredno obiskati
8 hrvaških otokov, ki jih je vredno obiskati
vizita
Portal
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Kako do več vitalnih let? Preverjene navade za daljšo življenjsko dobo
Kako do več vitalnih let? Preverjene navade za daljšo življenjsko dobo
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
cekin
Portal
To se lahko zgodi tudi vam: majhen dodatek, velik račun (44 evrov za sladoled)
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
moskisvet
Portal
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Miši so nas naučile: o dopaminu in učenju vemo bolj malo
Miši so nas naučile: o dopaminu in učenju vemo bolj malo
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
dominvrt
Portal
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
okusno
Portal
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Tekmovalec MasterChefa navdušuje z rožnatimi testeninami: hitra poletna brezmesna jed
Tekmovalec MasterChefa navdušuje z rožnatimi testeninami: hitra poletna brezmesna jed
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
voyo
Portal
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744