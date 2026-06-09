'Politika bi se morala čim manj vmešavati v šport'

Lahko bi rekli, da za vsakim uspešnim športnikom stoji močna družina. Na konferenci Več kot igra, ki jo je organizirala naša medijska hiša, smo danes slišali zgodbe staršev, ki stojijo za svetovno znanimi športniki. Med njimi je bila tudi Marjeta Pogačar, ki se še dobro spominja prvih treningov najboljšega kolesarja vseh časov.

"Lepo se imej, uživaj, s svojimi vrstniki oziroma ekipo imejte lepo dirko, dober trening in se dobro razumite. Meni je vedno veliko pomenilo, da se v športnem okolju stkejo prijateljske vezi," je o tem povedala.

Da so morali marsikdaj skozi težke preizkušnje, je spregovoril tudi oče enega najuspešnejših tenisačev na svetu, Novaka Đokovića. "Nismo imeli ne lokala ne stanovanja in tako naprej. Borili smo se in bili skupaj kot družina. Družina je osnova vsake uspešne družbe in na koncu nam je uspelo uresničiti to, kar smo načrtovali, tudi z njegovo pomočjo, saj je bil fantastičen v vsakem pogledu," se spominja Srđan Đoković.

Udeležence je med drugim nagovoril predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je dejal, da politika v Sloveniji naredi premalo za spodbujanje športa. Po njegovem mnenju bi morala ustvariti pogoje, da bi se vlaganje v slovenski šport splačalo. Tri dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je dodal še, da prihajajoči mundial morda ne bo tako miren in veličasten, kot je prepričan ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je poudaril tudi, da se v ZDA ne namerava srečati s predsednikom Trumpom in prvo damo Melanio Trump.

"Šport lahko povezuje svet. Je ena redkih dejavnosti, ki ga sploh še povezuje, zato bi ga morali negovati, politika pa bi se morala čim manj vmešavati v šport," je ob tem dodal Čeferin.

Šport se danes razvija v eno najhitreje rastočih globalnih industrij, njegov vpliv pa sega daleč onkraj igrišč in stadionov. Vse to ne bi bilo mogoče brez športnikov, ki v Sloveniji skrbijo, da sodimo v sam svetovni vrh po številu olimpijskih medalj na prebivalca.

Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije, je dejal: "Dokazujemo, da za slovenski šport ni meja oziroma da športniki dokazujejo, da je samo nebo meja. Upam, da bo tako ostalo še dolgo. To je seveda povezano tako s financami kot tudi s sistemskim okvirom slovenskega športa, ki je trenutno dober, a še vedno ponuja prostor za napredek."

Kot še dodaja Erjavec, bo prišel tudi čas suhih krav. "To pomeni, da bodo kakšne generacije tudi nekoliko slabše, a si vseeno želimo, da tudi takrat to prebrodimo in da bo podpora navijačev ostala na enaki ravni kot zdaj."

Povedano drugače: da bo tudi v težjih časih slovenskega športa še vedno odmeval tisti znani vzklik: Kdor ne skače, ni Slovenc – hej, hej, hej!