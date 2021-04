Poparjeni Mavericksi skušajo vtis popraviti proti trdoživim Bucksom

Ključno vprašanje še pred prvim sodniškim metom žoge je, kdo bo prišel na igrišče. Dallas ima navado, da Kristaps Porzingis počiva občutljiva kolena drugi večer, če moštvo igra dva dni zapored. Poleg tega ima nekaj težav s staro poškodbo desnega zapestja, s čimer se bo ukvarjal po koncu sezone. Njegova pripomba po tekmi v Houstonu, da so v zadnji četrtini akcije potekale mimo njega, je sprožila nekaj žolčnih odzivov religiozno zamaknjene navijaške srenje Dončića. A odnos znotraj kluba verjetno ni tako napet. Brez Latvijca, ki je po začetnih težavah začel precej bolje igrati tudi v obrambi, in ob vprašljivem nastopu Maxija Kleberja, bodo preostali Mavericksi imeli toliko težje delo ustaviti Milwaukee.

Močno bi jim ga olajšala odsotnost Giannisa Antetokounmpa, grški stroj ni več nezlomljiv, zaradi težav z levim kolenom je izpustil zadnja tri srečanja in skupaj pet od zadnjih desetih. V torek se je ogreval za tekmo z Warriorsi, a se je koleno znova vnelo. "Sklenili smo, da ni dober večer(za igro), da je večer za počitek," je pojasnil trener Mike Budenholzer. Na koncu so izgubili za točko (122:121), ni pomagalo, da je organizator igreJrue Holiday, ki je konec tedna podpisal 135 milijonov dolarjev vredno podaljšanje pogodbe za štiri leta, kar osemkrat zapravil žogo. Drugi strelec moštva Khris Middleton je dodal pet izgubljenih žog in Milwaukee je bil ob vsem tem še presenetljivo blizu zmagi. Nastop Antetokounmpa je bil za nocoj označen kot vprašljiv, morda ga bodo na klopi pustili tudi zaradi jutrišnje tekme, ko Bucksi doma gostijo Charlotte, tekmeca iz vzhodne konference.

Dončić je doslej proti Bucksom igral štirikrat v karieri, trikrat so ga navdahnili, da je dosegel trojni dvojček (dvomestno število točk, podaj in skokov). Toda kot sam pravi, je tovrstna statistika nepomembna, kadar ne prinaša zmag, ta pa je bila doslej samo ena. Če je mrzel tuš v Houstonu razjezil najboljšega igralca zahoda v prejšnjem tednu, se lahko nadejamo novega statističnega izbruha. In če mu bodo ob strani stali soigralci, ki so povsem zatajili pri teksaških sosedih – člani prve peterke, ki jim ni ime Luka ali Kristaps, so skupaj zmogli dvanajst točk, pri čemer jih je Dorian Finney-Smith dosegel devet, Nicolò Melli in Josh Richardson pa sta skupaj zgrešila vse mete iz igre, prvi tri, drugi kar devet – potem se lahko v Dallasu nadejajo druge zmage proti Bucksom pri štetju po Dončiću.