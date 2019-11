Poraza sta pozabljena, Slovenca ponoči po novi zmagi

Eno najboljših, če ne najboljše moštvo te sezone je v začetku tedna pokazalo, kako se ustavi prvi napad lige. Clippersi so uspešno zadušili igro Dončića, ostali žrebički niso priskočili na pomoč, zato je bilo domače občinstvo priča krepkemu porazu. "To je bila tekma, za katero je bila potrebna določena raven razumevanja kaj nas čaka z vidika čvrste igre na telo. In nisem dobro opravil dela ter fante pripravil na to," je bil trener Rick Carlisle po srečanju pripravljen prevzeti krivdo. Kawhi Leonard in Paul George sta prav gostovanje v Dallasu izbrala za prikaz, kako se njun talent zliva v verjetno najboljši dvojec lige NBA. "To sta morda najbolj fizična in najbolj atletska krilna igralca v ligi. Velika, močna in izjemno nadarjena," ju je opisal Carlisle.

Obramba Clippersov je utrudila Dončića, kadar je uspel mimo svojega branilca, je pred njim zrasel zid v obliki mladega centra Ivice Zubca. "Luke se ne da zaustaviti, poskušali ga bomo upočasniti in mu čim bolj preprečiti stik z žogo," je Hrvat, ki je po besedah Leonarda eden najbolj nadarjenih mladih igralcev v NBA, pred tekmo razkril načrt igre proti Slovencu. Tega so izpeljali tako dobro, da je Dončić že med tekmo kazal znake nemočne jeze. "Bil sem jezen, moral domov in premisliti, kaj je šlo narobe. Če tako izgubiš, če imaš slabo tekmo... če pustiš vse na cedilu, hotel sem biti sam," je naslednji dan pojasnil hiter odhod iz domače slačilnice. A ga je prespana noč pomirila. "Imel sem slab večer. To je vse. Samo ena slaba tekam po petih zmagah. Moram le še naprej igrati svojo košarko," je bil jasen pred srečanjem s Phoenixom.

Košarkarski kibici v Arizoni še vedno premlevajo izbor igralcev v 2018, ko so se Sunsi namesto za Dončića raje odločili za centra Deandreja Aytona (ta mora do konca odslužiti prepoved igranja na 25 tekmah, ker je zaužil prepovedan diuretik). Tisti, ki so navijali za slednjega, sedaj z rahlo zadrego priznavajo, da morda niso imeli prav.