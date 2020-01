Portland prvi izziv sezone za Dallas brez Powella

Dallas se v tednu dni drugič zapored meri s Portlandom, a v povsem drugačnih razmerah. Raztrgana ahilova tetiva centra Dwighta Powella pomeni, da je zazevala luknja pod košem in v dinamiki moštva.

Portlandov Damian Lillard (v belem) je na zadnjih tekmah neustavljivo polnil koše tekmecev. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in Portlandom se prične ob 4.30 po slovenskem času.

Sezona se je komaj začela, ko je Portlandu v Dallasu uspelo tesno zmagati za dve točki. Izid se je zdel pričakovan, udeleženci finala zahodne konference so premagali mlado moštvo, ki še išče svojo podobo. Dobra dva meseca kasneje so Trail Blazersi v spodnjem delu lestvice, Mavericksi pa so zgodba o uspehu, predvsem na krilih mladega Luke Dončića. V petek je poskrbel, da so gostje kljub razpoloženemu Damianu Lillardu ostali praznih rok. MOŠTVI Zdaj sami gostujejo pri Portlandu, razmere pa so znova postavljene na glavo. Lillard dosega strelske rekorde, Dallas pa je pretresla poškodba Powella. Blazersi so morda idealni tekmec za iskanje novih igralskih kombinacij, saj imajo tudi sami težave s svojimi visokimi igralci. Bosanski center Jusuf Nurkić že od lanskega marca okreva po hudem zlomu leve noge, krilni center Skal Labissière ima poškodovano koleno, rezervni center Zach Collins ramo, prvi center Hassan Whiteside je vprašljiv zaradi boleče prepone. Mavericksi imajo na voljo tri visoke igralce, Kristapsa Porzingisa, ki se vrača po poškodbi kolena, Maxija Kleberja in Bobana Marjanovića. Kleber bo prevzel mesto centra v prvi postavi, prav tako se bo Porzingis z mesta krilnega centra še večkrat pomaknil na položaj centra. Več minut bo dobil Marjanović, vendar ima drugi največji igralec v NBA (224 centimetrov) težave z obrambo proti nižjim postavam, kar lahko tekmeci s pridom izkoristijo.

Izguba Dwighta Powella (desno) je podrla ravnotežje v Dallasu. FOTO: AP

Powell Dallasu ni prinesel le v povprečju 9,6 točke in 5,7 skoka na tekmo, pač pa je z blokadami nasprotnih branilcev odpiral prostor za strelce. Z Dončićem pa sta bila učinkovit napadalni dvojec, ko se je Powell po bloku pomaknil h košu in tega polnil po podajah slovenskega organizatorja igre. Trener Rick Carlisle mora praktično na novo sestaviti peterke, saj je bil Powell del štirih od petih najbolj učinkovitih postav Dallasa. "Največ težav bo pri skokih. To se je nemudoma poznalo že v drugem polčasu(tekme proti Clippersom). Nekje bo treba odvzeti, nekje dodati. Najti moramo najbolj učinkovito postavo s fanti, ki so na razpolago, in vzpostaviti ravnotežje," je dejal Carlisle. Manjkali bosta tudi energija in odločnost Powella. "DP je eden od tistih fantov, polnih energije, nikoli se ne neha boriti. Na igrišču ga bomo zelo pogrešali, toda vsak mora vložiti še več dela in zavzetosti," je ugotavljal Dorian Finney-Smith. Novico o predčasnem koncu sezone za Powella je na družbenih omrežjih pospremil val hudega pesimizma o prihodnosti Mavericksov v prihodnjih tednih. Najbolj črnogledi dvomijo, da se bo moštvu uspelo uvrstiti v končnico. Klub je pred sezono stavil na branilce in krila, kar jim je prineslo enega najboljših napadov v NBA, rahlo tvegana odločitev, da imajo le štiri zelo visoke igralce, zdaj kaže zobe. Toda Mark Cuban in vodstvo zagotovo ne nameravajo vreči puške v koruzo.

Navijači Dallasa sanjarijo o Andreu Drummondu iz Detroita, toda zvezdnik je verjetno predrag. FOTO: AP