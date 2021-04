Porzingis se vrača v prvi dom in k žvižgom občinstva

Nekateri navijači v sloviti dvorani Madison Square Garden so leta 2015 jokali iz obupa, ko so Knicksi kot četrti na naboru izbrali slokega in visokega dvometraša iz Latvije. Že jeseni je Porzingis z odlično igro in izjemnimi veščinami za 221 centimetrov visokega igralca – te so mu prinesle naziv samorog – osvojil srca teh istih navijačev. In jih znova zlomil pozimi 2019, ko je ob nenehnih porazih in nestabilnosti v vrhu kluba zahteval prestop. Nekateri tega še danes niso preboleli in še vedno se najdejo bistroumneži, ki pravijo, da so Newyorčani klub, ki je potegnil daljši konec. V resnici je Dallas sklenil posel stoletja, za mladega udeleženca tekme zvezdnikov (2018) so dali dve izbiri v prvem krogu nabora (2021 in 2023), dobili pa ne samo Porzingisa, pač pa tudi Tima Hardawaya mlajšega, ki se je v Teksasu razcvetel v vse bolj zanesljivega tretjega strelca moštva. K njim se je vrnil tudi Trey Burke, ki je bil del prestopne pogodbe, in postal dobrodošla okrepitev s klopi.

Upi Knicksov, da bodo v New York privabili superzvezdnike, splavali po vodi. Ti se sicer množično zbirajo v mestu, ki nikoli ne spi, le da čez vzhodno reko, kjer so Netsi iz Brooklyna nabrekli od zvenečih imen. Kratkohlačniki so se pred dvema letoma nemudoma odrekli Wesleyju Matthewsu, DeAndre Jordanje kot prosti igralec odkorakal po koncu sezone, Dennisa Smitha mlajšegapa so po dveh mučnih sezonah poslali v Detroit. Ostali sta izbiri v prvem krogu nabora, ki ju je Dallas poslal v New York. Ampak ob sedanji dobri igri Dallasa bosta ti Newyorčanom prinesli izbiranje okoli dvajsetega mesta, kar redko pomeni igralce, ki lahko klub ponesejo v višave. Knicksi po letih nenehne mizerije vseeno postajajo klub, katerega navijači lahko upajo na boljšo prihodnost po skoraj pol stoletja brez naslova prvakov. Trener Tom Thibodeau jih je na ramenih vse boljšega krilnega centra Juliusa Randlea nekoliko presenetljivo obrusil v moštvo, ki znova igra obrambo in zna zadevati. Nocoj bodo brez mladega centra Mitchella Robinsona, ki naj bi po zadnjih govoricah zbujal pozornost prav v Dallasu.

Mavericksi so po zmagi nad Bostonom samozavestni, hkrati vedo, da zmanjkuje časa za nove spodrsljaje, če želijo znižati svoj zaostanek štirih zmag za šestim mestom v zahodni konferenci. Ta namreč zagotavlja uvrstitev v končnico brez igranja dodatnih kvalifikacij, ki za preostali mesti čakajo naslednje štiri na lestvici. Knickse boli glava po sredinem porazu z Minnesoto, zadnja ekipa lige jim je z jurišem ob koncu za točko izmaknila zmago. V vzhodni konferenci komaj pet tekem loči četrto moštvo od desetega, kar pušča še manj prostora za takšne napake. Zato bi bili toliko bolj zadovoljni, če bi jo popravili prav proti Porzingisovemu Dallasu, navdušili bi tudi še vedno zelo omejeno število gledalcev v dvorani. Mavericksi pa si morajo k srcu vzeti besede Thibodeauja, da "te v ligi tridesetih moštev 29 lahko premaga, če na igrišče ne prideš nabrušen, pripravljen igrati vseh 48 minut. Če postaneš površen, te zrušijo."