Poškodba Dončića preprečila tekmo siamskih dvojčkov z nabora 2018

Dončiću se je znova razbolel desni gleženj, ki si ga je v tej sezoni že dvakrat zvil. Nekaj težav z njim je imel tudi na zvezdniškem koncu tedna v Chicagu, a je takrat še dejal, da ne gre za nekaj, kar bi bilo vredno pozornosti. Porzingis zdravi svoje levo koleno, zaradi česar ponavadi ne igra na tekmah drugi večer zapored, to ni spremenilo niti devet dni premora. Na igrišču pav tako ne bo novega centra Dallasa Willieja Cauley-Steina , zaradi osebnih razlogov, kot vprašljivega so napovedali nastop Setha Curryja zaradi bolečin v desnem kolenu.

Poškodbe in osebni razlogi so preprečile nastop dveh visokih igralcev Dallasa.

Karieri Dončića in Younga bosta za vedno prepleteni, odkar je v naboru 2018 Atlanta kot tretja izbrala Slovenca, a ga nato v zameno za petoizbranega Američana in pravico do izbire v prem krogu lanskega nabora (vzeli so obetavnega Cama Reddisha ) prepustila Dallasu. Od takrat ju nenehno primerjajo, bliskovit košarkarski vzpon Dončića je povzročil nemalo hudokrvnih očitkov navijačev vodstvu kluba iz Atlante. Toda Young se ni pustil zmesti, drugo polovico prejšnje sezone je odigral tako dobro, da je nekoliko načel Dončićevo prevlado pri glasovanju za naslov novinca leta.

Navijači so prikrajšani že za drugi neposredni spopad mladih zvezdnikov, saj je Dončič tudi v začetku meseca pestoval svoj gleženj. Young je željan dokazovanja, saj so ga Mavericksi na prvem srečanju v Dallasu uspešno ustavili, preden si je v tretji četrtini tudi sam poškodoval gleženj. Takrat je bila za prepričljivo zmago Mavericksov (123:100) zaslužna predvsem njihova daljša in boljša klop. Atlanta je zmagala v petih od zadnjih šestih tekmah na domačem igrišču, nazadnje v četrtek proti Miamiju Goran Dragića . Young jim je nasul kar 50 točk, rekord kariere, podobna predstava lahko pokoplje tudi močno okrnjeni Dallas.

Njuno drugo leto v ligi poteka podobno, Slovenec je naredil še korak naprej in se že povzpel v najožji krog igralcev, ki se potegujejo za naslov najboljšega v ligi. A je tudi Young še izboljšal svojo igro in velja za enega najboljših mladih igralcev v NBA. Oba sta konec prejšnjega tedna v Chicagu ne samo prvič nastopila na tekmi zvezdnikov, ampak sta bila izbrana v prvi peterki svojih konferenc, Dončić na zahodu, Young na vzhodu.

Njuna igra je precej različna, a sta oba paša za oči, ko prideta na igrišče. Met iz koraka nazaj je postal zaščitni znak Slovenca, Youngovo bombardiranje koša z več kot devetih metrov spravlja v obup obrambe tekmecev. Oba imata še lahko izboljšata igro v obrambi, to velja predvsem za Younga, ki je pri branjenju šibka točka moštva. Dončić je fizično močnejši in zato tudi nekoliko bolj zaokrožen igralec, v tej sezoni se z LeBronom Jamesom daje, kdo bo zbral več trojnih dvojčkov (dvomestno število točk, podaj in skokov) na tekmi; za zdaj jih imata oba po ducat. Young Slovenca nekoliko prekaša v povprečnem številu točk (30,1) in podaj (9,2), doseženih na tekmo.

Nenehno primerjanje obema že pošteno preseda, toda hkrati sta sprijaznjena, da bo njuna pot v košarki za vedno povezana. "Vedno bo tako, začelo se je na večer nabora in ne bo se končalo, dokler se ne upokojiva," je prepričan Young. Hkrati pa je tekma v Chicagu pokazala, da je bučanje okoli njiju igralca povezalo tudi na osebni ravni. Njuna srečanja so vedno polna smeha in stiskov rok, ko je Dončič v tekmi mladih upov zadel trojko s svoje polovice igrišča, sta si planila v objem z nasmehi do ušes.