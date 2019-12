Poškodba Dragića preprečila slovenski dvoboj

Miami je po tesnem porazu z Lakersi v Dallas prišel brez Gorana Dragića in na drugo tekmo zapored. Spočiti Dallas z razpoloženim Luko Dončićem ima za sabo lahko zmago v Mehiki. Toda žilavi Heati so trd nasprotnik.

Dallas je tekmo z Miamijem oglaševal kot slovenski derbi, a se je vmešala poškodba Dragića. FOTO: AP

Miami je brez dvoma eno največjih pozitivnih presenečenj dosedanje sezone. Prihod zvezdnika Jimmyja Butlerja je zbir neizstopajočih igralcev zlil v enotno moštvo, ki se trdo bori do zadnje sekunde. Tudi Lakerse, poleg Milwaukeeja eno najboljših ekip dosedanjega prvenstva, je le zgrešen zadnji met Butlerja ločil od podaljškov, v katerih Heati ponavadi na igrišče pridejo s podvojeno močjo in povozijo tekmece. Pričakovanja je presegel tudi Dallas, predvsem zaradi odličnega Dončića, ki je v enem letu izjemno napredoval in že igra na ravni najboljših košarkarjev v NBA. V srečanju dveh moštev, ki presegata napovedi, gre domačinom na roko, da so gostje po težki tekmi prileteli naravnost s Floride, kadar igrajo dva večera zapored, pa jih ponavadi na igrišču izdajo težke noge.

Dragić pravi, da ga je presenetila le hitrost Dončićevega vzpona, ne pa njegova uspešnost. FOTO: AP

Miamiju se precej pozna odsotnost dveh pomembnih igralcev, Justise Winslow je poleg Butlerja in izvrstnega centra Bama Adebaya eden od stebrov obrambe, po poškodbi pa v napadu še ni povsem umeril roke za zadevanje v obroč. Dragić zanesljivo poveljuje drugi peterki, trener Erik Spoelstra pa je slovenskega veterana rad pošiljal na parket v ključnih trenutkih tekem, ko je potreboval izkušenega dirigenta. Heati domujejo sredi tropske ležernosti južne Floride, toda srce moštva je delavski duh garanja na igrišču, ki ga je uvedel sloviti košarkarski don Pat Riley. Trdo delo je del zaslug, da sta se čez poletje novinca Tyler Herro in Kendrick Nunn razvila v hrabra strelca, Duncan Robertson pa je iz popotnika med NBA in njeno drugo ligo postal nova zlata roka moštva, ki lahko tekmecem nasuje tudi po deset trojk. "Zbereš skupino tekmovalnih fantov, ki se zakoplje v proces, in včasih lahko ustvariš posebne reči," je Spoelstra skušal pojasniti recept za uspeh

Posebne stvari se dogajajo tudi v Dallasu, le da ne toliko na ravni moštva, kot pa zaradi meteorskega vzpona Dončića. Skozi njega se prelivajo talenti, ki so jih kazala velika imena NBA, zato je trener Clippersov Doc Rivers zanj dejal "v njem je veliko ljudi". Podobno svojega nekdanjega varovanca opisuje tudi Dragić: "Številke, ki jih dosega, ga postavljajo ob bok (Michaela) Jordana, Oscarja Robertsona, igralcev iz dvorane slavni, nekaterih najboljših iz lige NBA. Imamo srečo, da kot slovenskI igralec v NBA, opravlja mogočno delo". Po poldrugi sezoni v najboljši košarkarski ligi je jasno, da je Dončićev napredek izjemno hiter, 20-letnik pa večer za večerom s svojo igro dokazuje, da ima jekleno zbranost in je imun za zunanje pritiske ter lukamanijo, ki prežema ves svet. V Dallasu ljudje, ki so prej komaj zaznavali obstoj košarke, kupujejo sezonske vstopnice in postajajo navdušenci igre med obročema. "Dokler Luka ni prišel v Dallas, nisem nikoli gledala košarke, sedaj uživam ob živahnosti v dvorani," je bila v domačli areni navdušena tudi Bonnie Gutz, ena od novih prekrščenk med košarkaške navijačice.

Luka ne občuti pritiska, zanj je vse le igra. Zato je tako uspešen, samo igra, uživa, počne kar zna. —Goran Dragić

"Lukov uspeh me ne preseneča, to sem pričakoval, le da ne tako hitro. Morda v tretjem ali četrtem letu v NBA,« je Dragić pred srečanjem dejal za floridski časnik Sun Suntinel. Drugi Mavericksi nimajo na tako strmega vzpona, čeprav z Dončićem na igrišču vsi igrajo vsaj za odtenek bolje. Kristaps Porzingis po dobrem letu odsotnosti v napadu še ni našel nekdanje samozavesti, v Ciudadu de México pa je s 16 točkami v drugem polčasu nakazal, da je na pravi poti. "Mislim, da smo vse boljši. Porzingis bo še boljši, tudi jaz bom še boljši. In z nama bo moštvo postalo še veliko boljše," se je Dončić po mehiški predstavi zagledal v prihodnost. Po osmem trojnem dvojčku (41 točk, 11 podaj in 12 skokov) je z dvajsetimi presegel Jordana (18) in se približuje Robertsonu (29) po številu neprekinjenih tekem, v katerih je dosegel vsaj 20 točk, 5 podaj in 5 skokov. A si s tem ne beli glave. "Statistik je malo preveč. Nikogar ne moreš primerjati z Jordanom, on je edinstven. To pa so le številke," je odmahnil z roko.

Heat močno pogreša slovenskega veterana, ki moštvo spodbuja le s klopi. FOTO: AP