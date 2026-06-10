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Poskrbite za prijetno klimo ob spremljanju FIFA World Cup 2026

Ljubljana, 10. 06. 2026 00.15 pred 15 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Nova linija klimatskih naprav Hisense omogoča pametno hlajenje za navijaške večere.

Največji nogometni spektakel na svetu se nezadržno približuje. FIFA World Cup 2026 bo znova združil milijone navijačev po vsem svetu. Mnogi bodo vrhunsko športno dogajanje spremljali v družbi družine in prijateljev kar doma, zato je prijetno bivalno okolje pomemben del popolne navijaške izkušnje. Za udobje tudi v najbolj vročih poletnih dneh poskrbi Hisense s svojo novo linijo klimatskih naprav.

Nova linija klimatskih naprav Hisense združuje inteligentno prilagajanje, energetsko učinkovitost in napredne funkcije za bolj kakovostno bivanje. V ospredju je model Energy Pro X, zasnovan za uporabnike, ki želijo zmogljivo, tiho in pametno rešitev za vsakodnevno rabo doma. Nova generacija prinaša inteligentno upravljanje pretoka zraka, napredno invertersko tehnologijo ter rešitve, ki se prilagajajo različnim potrebam bivanja skozi vse leto.

Sodobne klimatske naprave danes ne odgovarjajo več le na poletno vročino, temveč postajajo del celovitega bivalnega udobja skozi vse leto.
Sodobne klimatske naprave danes ne odgovarjajo več le na poletno vročino, temveč postajajo del celovitega bivalnega udobja skozi vse leto.
FOTO: Gorenje GSI

Pametno hlajenje za navijaške večere

Ena ključnih prednosti sodobnih klimatskih naprav je, da delujejo skoraj neopazno. Namesto stalnega ročnega prilagajanja temperature se sistem prilagaja uporabniku in prostoru. Hisense z AI Smart Airflow tehnologijo samodejno uravnava smer in moč pretoka zraka ter tako zmanjšuje občutek neposrednega pihanja in temperaturnih nihanj.

Za stabilno delovanje poskrbi Full DC Inverter tehnologija, ki omogoča natančnejše vzdrževanje temperature, tišje delovanje in bolj učinkovito porabo energije. To pride še posebej do izraza ponoči, pri delu od doma ali v trenutkih, ko želimo mirnejše okolje.

Hisense klimatske naprave omogočajo učinkovito hlajenje v vročih mesecih in zanesljivo ogrevanje v hladnejših.
Hisense klimatske naprave omogočajo učinkovito hlajenje v vročih mesecih in zanesljivo ogrevanje v hladnejših.
FOTO: Gorenje GSI

Svež zrak in nadzor na daljavo

Razgreto navijaško vzdušje, ki ga bo prinesel FIFA World Cup 2026, bo številne domove spremenilo v prava navijaška središča. Takrat je kakovost zraka v domu še toliko pomembnejša. Klimatske naprave Hisense delujejo s pomočjo napredne tehnologije HI-NANO, ki s sproščanjem visoke koncentracije ionov učinkovito odstranjuje viruse, bakterije in prašne delce. Tako je zrak v prostoru vedno svež, čist in prijazen zdravju, kar je še posebej koristno za osebe z alergijami.

Pomemben del sodobne uporabe je tudi enostavno upravljanje. Z Wi-Fi povezavo in aplikacijo ConnectLife lahko uporabniki napravo upravljajo na daljavo, prilagajajo nastavitve, preverjajo temperaturo ali spremljajo porabo energije. Tako lahko dom ob prihodu že doseže želeno stanje brez stalnega delovanja čez dan.

Nova linija klimatskih naprav Hisense omogoča pametno hlajenje za navijaške večere.
Nova linija klimatskih naprav Hisense omogoča pametno hlajenje za navijaške večere.
FOTO: Gorenje GSI

FIFA World Cup 2026 bo v številne domove prinesel pravo navijaško vzdušje in jih za čas prvenstva spremenil v središča druženja ob nogometu. Ob tej priložnosti Hisense pripravlja tudi posebne promocijske aktivnosti in ugodnosti, vključno z veliko nagradno igro Navijaj, sodeluj, osvoji, kjer se lahko potegujete za privlačne nagrade.

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje.

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