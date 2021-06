Pot do olimpijskih iger: treningi, dve pripravljalni tekmi in kvalifikacijski turnir

Glede na to, da je nekaj reprezentantov šele pred dnevi končalo oziroma še ni zaključilo s klubsko sezono, selektor Aleksander Sekulić v uvodnih dneh priprav še ne bo mogel računati na kompletno igralsko zasedbo. V Zrečah bo tako od četrtka vadila sledeča enajsterica košarkarjev: Luka Rupnik, Jaka Blažič, Edo Murić, Jurij Macura, Žiga Dimec, Jan Kosi, Jakob Čebašek, Miha Lapornik, Gregor Glas, Blaž Mahkovic in Matic Rebec, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. V sredo 16.6. bo slovenska izbrana vrsta na Reki odigrala prvo, nato pa dva dni kasneje v Ljubljani še drugo, pripravljalno tekmo proti hrvaški izbrani vrsti. Reprezentanca bo po Zrečah s pripravami nadaljevala v Ljubljani in na Bledu. V Kaunas bo odpotovala 25. junija.

Štirje olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo med 29. junijem in 4. julijem potekali v Beogradu, Kaunasu, Splitu in kanadski Victorii. Na olimpijske igre v Tokio se bodo uvrstili le zmagovalci iz vsakega prizorišča. #mojtim bo premierni nastop na olimpijskih igrah lovil v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje.

Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli ob 15.30 uri po slovenskem času. Naslednji dan jo ob isti uri čaka obračun s Poljsko, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (29. in 30. junija ter 1. julija) ter prostem dnevu (2. julij), bosta 3. julija na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 4. julija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger. V Tokio so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.

Slovenija bo lahko računala tudi na slovenskega zvezdnika, Luko Dončića, ki je z Dallasom obstal v prvem krogu letošnje končnice lige NBA. Od Dallasa so bili z izidom 4:3 v zmagah boljši košarkarji Los Angeles Clippers. Dvaindvajsetletni Ljubljančan je v impresivni formi. V boju s Clippersi za preboj v drugi krog končnice je v povprečju dosegal 35,7 točke ob 49-odstotnem metu iz igre in 40,8-odstotnem metu za tri točke. Na sedmi tekmi pa je s 46 točkami prišel tudi do rekordnega izkupička doseženih točk na eni tekmi.