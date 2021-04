Kot strela z jasnega: Zavec potrdil, da se vrača v ring

Dejan Zavec je v ekskluzivnem pogovoru z našim novinarjemTadejem Vidrihom razkril, da se mu bo jeseni uresničila dolgoletna želja. Kot je dejal, je imel v letu, ki ga je zaznamovala pandemija koronavirusa in v katerem so bile telovadnice večino časa zaprte, dovolj časa za razmislek, po katerem se je odločil, da še ni rekel zadnje.

Vrnil pa se bo na veliko sceno. Proti koncu leta se bo bodisi v Las Vegasu bodisi na Filipinih pomeril z enim od največjih zvezdnikov v celotni zgodovini tega športa Mannyjem Pacquiaem. Sloviti Filipinec je nazadnje boksal julija 2019, ko je v obračunu za šampionski pas velterske kategorije po verziji WBA ugnal Keitha Thurmana. 42-letnik je v celotni karieri odboksal 71 profesionalnih obračunov, od tega jih je dobil kar 62, sedem jih je izgubil, dva pa sta se končala brez zmagovalca.

Na drugi strani ima v Sloveniji izjemno priljubljeni Zavec razmerje zmag in porazov 35:4, nazadnje pa je bil v ringu novembra 2015, ko je v svojem tretjem poizkusu čez lužo izgubil proti KubancuErislandyju Lari. Kljub temu, da je v bogati karieri med drugim osvojil naslova svetovnega prvaka v velterski kategoriji po IBF in polsrednji kategoriji po WBF, bo jesenski obračun s Pacquiaem zagotovo zanj največji preizkus v karieri.

Boksarsko poslastico, za katero že sedaj vlada veliko zanimanja in bo po vseh napovedih privabila veliko število gledalcev, če bodo epidemiološke razmere to dovoljevale, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO. Točen datum spopada pa naj bi bil znan v prihodnjih tednih.