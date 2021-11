Pozabljeni Dragić znova v prvi peterki Toronta

"Utrujen, nekoliko sem bil brez sape, a je bilo v redu," je Dragić (16 točk, 3 podaje, 5 skokov, 2 ukradeni žogi) dejal po tekmi. "Pred začetkom sem izvedel, da igram, zato sem bil nekoliko presenečen. A sem pripravljen. Samo pljuča so nekoliko utrujena, a to je običajno," je slovenski veteran po skoraj treh tednih sedenja na klopi opisal nenadno vrnitev ne samo na igrišče, ampak v prvo peterko. Priložnost je prišla ob poškodbi prvega dirigenta moštva Freda VanVleeta, ki ima težave s prepono. Po besedah trenerja Nicka Nursa ne gre za dolgotrajno težavo, VanVleet naj bi se hitro vrnil v igro, morda že v ponedeljek proti Portlandu. Nekaj prijaznih besed je namenil tudi Dragiću, "zagotovo je igral dobro za nekoga, ki je izpusil toliko tekem." Slovenec je klop grel vse od poraza v Chicagu, vrnitev ni prišla ob zelo prešernem trenutku, saj so Pistonsi v Kanadi imeli eksploziven večer.

Detroit je moštvo sredi globoke prenove, precej bolj korenite kot Toronto. Pistonsi so pred srečanjem čepeli na dnu lige s komaj 39,5 odstotka zadetih metov, poleg tega so jih prejšnji večer v Clevelandu Cavaliersi pošteno izprašili (98:78). Če so Kanadčani na tihem že vračunali novo zmago, so se ušteli, gostje so zadeli 54,4 odstotka vseh metov in 15 od 35 za tri točke. Žoga je hitro krožila med njimi, zbrali so 34 podaj, nekoliko brezkrvni Raptorsi 21. Domači trener je po srečanju ugotavljal, da "doma ne igramo niti približno tako dobre obrambe kot v gosteh." Vsi Pistonsi so polnili koš Toronta, najbolj je šlo Jeramiju Grantu (24 točk, 5 podaj, 5 skokov, blokada). Najboljši strelec na igrišču je bil Pascal Siakam (25 točk, 7 podaj, 12 skokov, ukradena žoga), pri Raptorsih mu je sledil Gary Trent mlajši (23 točk, 3 podaje, 2 skoka, 3 ukradene žoge). Toda ob enajstih zgrešenih prostih metih jim je ob koncu srečanja zmanjkalo energije, da bi ga preobrnili v svojo korist.

Dragić je slabe tri tedne s klopi le opazoval soigralce, zanj zagotovo precej nepričakovan zasuk v karieri. "To je del posla, moral sem se prilagoditi. Je kar je, moram se sprijazniti, opraviti svoje delo in biti profesionalec," je stvarno odgovoril na vprašanje, kako težko je sprejel novo vlogo. Tudi vrnitev po dolgem premoru ni lahka. "Skušaš delati na treningih, kar je težko, saj nisi v postavah in si večino časa ob strani igrišča. Ohranjaš pripravljenost s kardio vadbo, a je drugače kot pri igri pet na pet. Preživel sem, torej je v redu," je opisal čakanje na novo priložnost.