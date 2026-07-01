Poziv delodajalcem v BiH pred tekmo: Zamaknite delovni čas

Nogometaši BiH so si z zmago s 3:1 proti Katarju minulo sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega nogometnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Prva tekma v izločilnih bojih prvenstva, in sicer prav z ZDA, jih čaka v noči s srede na četrtek ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Vlada Federacije BiH je na predlog ministrstva entitete za delo in socialno politiko sprejela sklep, s katerim delodajalcem priporoča, naj v četrtek, kjer je to mogoče, zamaknejo začetek delovnega časa in zaposlenim, ki to želijo, omogočijo izrabo letnega dopusta.

Enotam lokalne samouprave je vlada tudi priporočila, naj gostinskim lokalom podaljšajo nočni obratovalni čas do 6. ure zjutraj, da bodo lahko državljani skupaj spremljali tekmo, so v torek sporočili z ministrstva.