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Šport

Poziv delodajalcem v BiH pred tekmo: Zamaknite delovni čas

Sarajevo, 01. 07. 2026 13.05 pred 45 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Reprezentanca BiH

Oblasti Federacije Bosne in Hercegovine so delodajalcem priporočile, naj v četrtek zaradi tekme med BiH in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki se bo začela ob 2. uri zjutraj, prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa. Priporočilo so izdale, ker tekma po njihovem mnenju presega šport in krepi povezanost države.

Nogometaši BiH so si z zmago s 3:1 proti Katarju minulo sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega nogometnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Prva tekma v izločilnih bojih prvenstva, in sicer prav z ZDA, jih čaka v noči s srede na četrtek ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Vlada Federacije BiH je na predlog ministrstva entitete za delo in socialno politiko sprejela sklep, s katerim delodajalcem priporoča, naj v četrtek, kjer je to mogoče, zamaknejo začetek delovnega časa in zaposlenim, ki to želijo, omogočijo izrabo letnega dopusta.

Enotam lokalne samouprave je vlada tudi priporočila, naj gostinskim lokalom podaljšajo nočni obratovalni čas do 6. ure zjutraj, da bodo lahko državljani skupaj spremljali tekmo, so v torek sporočili z ministrstva.

Bosanski navijači.
Bosanski navijači.
FOTO: AP

Minister za delo in socialno politiko Adnan Delić je ob tem izjavil, da priporočila niso sprejeli zato, ker bi bila ena tekma pomembnejša od dela, temveč zato, ker obstajajo trenutki, ki presegajo šport in postanejo del skupnega spomina neke države.

"Naša reprezentanca je te dni BiH povezala na način, kot ga zmore le malokaj. Ko vsa država diha kot eno, so institucije dolžne prepoznati vrednost takšnih trenutkov," je dejal.

Tekma med BiH in ZDA bo potekala v San Franciscu. Na letošnjem mundialu je veliko bosansko-hercegovskih navijačev, predvsem zaradi številčne diaspore v Kanadi in ZDA.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
obožeobože
01. 07. 2026 13.51
Pustite Bosancem veselje, ker ga po vsem kar so prestali krvavo potrebujejo!
Odgovori
+1
1 0
mm n
01. 07. 2026 13.40
Brez veze, itak bodo izgubili, evforija brez razloga 🙏
Odgovori
+2
3 1
torks11
01. 07. 2026 13.36
V primeru da Bosna izloči ZDA se zna zgodit da bo Tramp prekinu prvenstvo ali pa bo Bosna deležna visokih carin,
Odgovori
+0
1 1
janiconda
01. 07. 2026 13.32
Pa kaj ni delo malo bolj pomembno od nogometa!!!!!
Odgovori
+0
2 2
Janez23
01. 07. 2026 13.29
Kaj to velja tudi za delavce iz Bosne v Sloveniji? Kaj to velja tudi v primeru poraza proti ZDA? No šalo na stran, kdor meni, da je tak fanatik, si naj uredi v petek dopust, pa srečno Bosna in pošljite Američane domov, čeprav so že doma.
Odgovori
+2
3 1
Sandokkan
01. 07. 2026 13.19
Pol Slovenije navija za Hrvaško,pol za BiH!!! 💪❤️
Odgovori
+0
3 3
Protoc
01. 07. 2026 13.28
Pa ne bomo za nekoga, ki ga ne razumem..gremo Bosna in Hrvaska💪💪
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+1
2 1
malibojan2
01. 07. 2026 13.38
jaz za obe ekipi
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+1
1 0
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