Prebrisani Goran Dragić se morda vrača iz karantene

Miami je teden preživel z le osmimi igralci na igrišču in zabeležil dva poraza proti Filadelfiji, prvega zelo tesnega po podaljšku, v drugem so jih okrepljeni Sixersi prepričljivo potolkli. Še vedno so brez Jimmyja Butlerja, vprašljiv je nastop Tylerja Herra, ki je ves teden nosil največje napadalno breme moštva, v Filadelfiji pa je drugo srečanje zapustil zaradi bolečin v hrbtu in je še vedno vprašljiv. Težave so vsaj razkrile, da lahko rezervist Gabe Vincent, ki doslej ni imel veliko priložnosti za dokazovanje, dobro igra v napadu. Ni še čisto jasno, koga bo lahko trener Erik Spoelstraposlal na igrišče, popoldne je bil brez vprašajev le Duncan Robinson. Igranje Bama Adebaya, Dragića, Kendricka Nunna, KZ Okpale, Mauricea Harklessain Udonisa Haslema – vsi se vračajo iz karantene – bi mu precej olajšala delo. A hkrati poudarja, da znamenita kultura kluba ne prenaša izgovorov, "to je sedanja podoba moštva, moramo razviti konkurenčno igro."

Sezona je še vedno mlada in za razmišljanje o končnici je še prezgodaj. Toda Miami je že pred vdorom pandemije igral precej nestanovitno, zadnji premiki igralcev pa so premešali hierarhijo vzhodne konference. Prihod Jamesa Hardna v Brooklyn je Newyorčane dokončno utrdil kot eno od prvih dveh moštev vzhoda. Trojica Harden, Kevin Durantin Kyrie Irving morda ni tako vsestranska kot Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday in Khris Middletonpri Milwaukeeju, toda njihova napadalna silovitost bo morda odtehtala slabosti v obrambi. Boston in Filadelfija igrata vse bolj, kar postavlja vprašanje do kam lahko seže Miami, lanski prvak vzhoda. Indiana je ostala brez svojega zvezdnika Victorja Oladipa, ki je že nekaj časa kazal znake, da želi zamenjati klub, a dobila nadarjeno mlado krilo Carisa LeVerta. Z dobro igro lahko ponovijo lansko uvrstitev v končnici, če svoje vrste v red spravi tudi Toronto, se hitro lahko zgodi, da se bo Miami na sedmem ali osmem mestu moral dodatno boriti za končnico. Takrat dva slaba večera ali nenadna poškodba lahko povzročita, da sploh ne bodo med končno osmerico.

V Miamiju se ne ukvarjajo s tovrstnim razmišljanjem, ampak še naprej trdno verjamejo, da so moštvo, ki se lahko zavihti na sam vrh najboljše košarkarske lige na svetu. Tako kot sta jih lani v Orlandu samo dve zmago ločili od končnega cilja. Butler je razkril, kako je v izoliranem okolju delovala njegova znamenita sobna kavarna Big Face Coffee, kjer je skodelice sicer menda zelo dobre kave prodajal za zasoljenih 20 dolarjev (slabih 17 evrov). Zaslužil je "med enim in 6000 dolarji", njegova prva stranka je bil Dragić, toda hkrati je bil menda edini, ki nikoli ni plačal za kavo."Vedel je, kako mi priti do živega. Prišel je v sobo, začel klepetati ’Kako se počutiš? Kako je telo? Si včeraj gledal nogomet, ja, Neymar je res res dober...’ Vmes je navrgel ’A mi narediš kapučino’ in potem spet nadaljeval. Mislim sem, da sem ga pogruntal, ampak vedno me je spravil v klepet, mi polaskal... Goran je moj dolžnik."

Slovenca je hkrati označil za enega večjih šaljivcev v klubi, "če česa noče narediti, začne igrati, da ne razume najbolje angleško. Ampak govori perfektno. Ko igramo karte in goljufa, se bo izvlekel ’Oh, nisem vedel, ne razumem’, mi pa mu ponavljamo ’Goran, vemo, da si pravkar goljufal.’ Vedno, ko ubere te strune, se mi zdi strašno smešno," je Butler opisal Dragićeve igralske veščine izven igrišča.