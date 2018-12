Predsednik Pahor sprejel najboljše slovenske športnike v letu 2018

"Spoštovani gospod minister, vsi predsedniki olimpijskega komiteja, športniki in športnice. V teh dneh imamo polne roke dela. Ravno ko sem včeraj poslal čestitko Ilki, sem ji danes moral ponovno, s prošnjo, da naj zmaguje malce počasneje, ker jaz ne morem tako hitro pošiljati čestitk. In ravno ko smo to delo opravili, smo dobili informacijo, da je zmagal tudi Žan in smo čestitali tudi njemu. Vprašali smo se, ali je danes še kaka tekma, ker obstaja možnost, da jo dobimo. Skoraj se ni moglo lepše pripetiti, da je prav danes ob priložnosti tega sprejema slovenski šport doživel tako imeniten, sijajen dan," je nagovor začel predsednik države Borut Pahor.

"Že večkrat sem rekel, da smo mi športna nacija in da od tod izvira mnogo našega poguma in samozavesti. Izrekam hvaležnost v imenu vseh nas, v imenu države in tudi v imenu naših ljudi, če mi je dovoljeno z mojega položaja to reči, za vse kar nudite naši identiteti. Ne samo športni, tudi narodni. Vse kar dajete mladim, je tako zelo dragoceno. Spremljali in podpirali vas bomo takrat, ko boste šampioni pa tudi takrat, ko boste to morali ponovno postati. Sprejmite prosim moje oz. naše izraze hvaležnosti in občudovanja in tudi v tem predprazničnem vzdušju najboljše želje za vas in tiste, ki jih imate radi," je zaključil Pahor.