Predsednike največjih športnih panožnih zvez skrbi 11-dnevno zaprtje

Popolno zaprtje države, ki ga načrtuje vlada, pomeni tudi zaustavitev državnih prvenstev na vseh ravneh. To bi pod vprašaj postavilo regularnost tekmovanj in pošteno zamajalo prihodnost klubov, ki v času pandemije že tako ali tako životarijo. Zato so v najpomembnejših krovnih organizacijah prepričani, da bo vlada še enkrat pretehtala svojo odločitev. V odgovoru na naše novinarsko vprašanje pa so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vse panožne zveze pozvali, da koledarje svojih tekmovanj prilagodijo trenutni situaciji.

Za dodatna pojasnila smo na vlado RS naslovili vprašanji, zakaj se zaustavlja športna tekmovanja, glede na to, da je šport že dolga leta izjemno pomembna gospodarska panoga, da ga kljub zaskrbljujočim covid številkam pri naših sosedih ne zaustavljajo oz. dovoljujejo, da se tekmovanja odvijajo naprej, celo na nižjih ravneh, ne le v prvoligaški konkurenci, in zakaj se dovoli igranje zasebnih lig (ABA, Alpska hokejska liga ...), če gre za tekmovanja, ki niso podprta s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, pri čemer ni zanemarljivo, da govorimo o prehajanju mej. Odgovor nanje smo žal prejeli prepozno (v torek ob 19.30), da bi ga objavili v naši informativni oddaji, ga pa zato v celoti in nelektorirano prilagamo spodaj: Zaradi zaostrene epidemiološke situacije je Vlada RS na 67. redni seji sprejela dodatne omejevalne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19. Ustavitev javnega življenja je vladi predlagala svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje (ki jih je vlada soglasno potrdila) zaradi vnovičnega hitrega naraščanja okužb, ki jih povzročajo agresivnejše različice virus SARS-CoV-2, in s ciljem zajezitve širjenja okužb. Odlok za področje športa veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021. Edini način, da se ustavi širjenje virusa, je zmanjšanje števila stikov oz. zmanjšanje interakcije med državljani, za kar je bilo potrebno sprejeti niz ukrepov. Ta odločitev vpliva tudi na področje športa. Navkljub zaostrovanju ukrepov se je Vlada RS odločila omogočiti izvajanje športne vadbe (treningov) najvišjim kategorijam vrhunskih športnikov. Odlok namreč dovoljuje, da se izjemoma lahko v odboju med 1. in 11. aprilom 2021 izvajajo mednarodne športne prireditve opredeljene v 74.členu Zakona o športu, med katere uvrščamo tudi klubska športna tekmovanja na mednarodni ravni. Za ohranitev možnosti nadaljevanja mednarodnih športnih obveznosti naših športnic in športnikov smo se za takšno potezo odločili, ker naša država oz. naše športnike organizacije nimajo vpliva na potek mednarodnih tekmovanj in bi izpustitev udeležbe na teh tekmovanjih povzročila nepopravljive posledice za slovenski šport. Ob tem naprošamo nacionalne panožne športne zveze v Sloveniji, da koledarje športnih tekmovanj na državni ravni prilagodijo trenutni situaciji in jih po potrebi časovno zamaknejo. Za razumevanje zahtevne situacije se jim iskreno zahvaljujemo. Zavedamo se, da bo začasna zaustavitev večine družbe prizadela tako šport, kot druge družbene podsisteme v Sloveniji. Politični odločevalci in stroka so se skupaj odločili za takšen pristop v upanju, da bo prispeval k umiritvi epidemioloških razmer. Prosimo vas, da naša prizadevanja podprete s ciljem, da se šport čim prej sprosti.