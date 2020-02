Prenovljen Miami proti Atlanti začenja naskok na končnico

Hawksi so prvi del sezone končali s porazom proti zadnjemu Clevelandu v vzhodni konferenci, njihov zvezdnik Trae Young pa si po dobri predstavi med najboljšimi v Chicagu želi dokazovati, da se Atlanta še ni predala. Proti Miamiju mu ponavadi ne gre najbolje, saj ga je njihova obramba doslej znala ustaviti. Heati skušajo zmagati še v četrti tekmi sezone proti Atlanti, sami pa so na zvezdniško zabavo v mestu vetrov poslali kar šest igralcev. Derrick Jones Jr. je bil v sicer nekoliko sporni odločitvi zmagovalec tekmovanja v zabijanju, Bam Adebayo najboljši v sobotnem prikazu veščin. Nato je z Jimmyjem Butlerjem zaigral še ne nedeljski tekmi zvezdnikov. Sedaj pravi, da je nabit s samozavestjo. Manjka le odlični novinec Tyler Herro , ki še vedno pestuje poškodbo desnega gležnja, po napovedih pa se bo na igrišče vrnil še pred začetkom končnice.

Po besedah trenerja Erika Spoelstre so v klubu navdušeni nad napredkom mladih igralcev, "sedaj potrebujemo še nekaj izkušenj veteranov in igralcev, ki so uspeli na najvišji ravni končnice". Iguodala in Crowder sta predvsem preizkušena branilca, ki bosta nadomestila dosedanje orožje Miamija, consko obrambo. Z njo so prikrivali pomanjkanje obrambnih izkušenj mladih igralcev, toda v zadnjem delu sezone, Še bolj pa v končnici bodo nasprotniki pripravljeni nanjo in Spoelstra se bo vse redkeje zatekal k njej. Namesto tega bo imel lahko na igrišču poleg nove dvojice še Butlerja in Adebaya, štiri odlične branilce.

Nihče ne dvomi, da se bodo uvrstili vanjo, vprašanje je, kako visoko bodo lahko segli. Mlado moštvo se je dolgo časa upiralo napovedim, da novinci prej ali slej doživijo upad forme, zadnji izlet v zahodno konferenco se je končal s komaj 27-odstotnim metom Kendricka Nunna , njihovega najbolj aktivnega strelca in resnega kandidata za nagrado novinec sezone. "To je bilo toliko dni nazaj, pred odmorom. Začenja se novi del sezone, zato moramo biti osredotočeni, uspelo nam bo," je po sredinem treningu dejal Butler. Poleg tega moštvo ni več tako mlado, po zimskih prestopih je okrepljeno z izkušenimi veterani. Andre Iguodala in Jae Crowder se uspešno vključujeta v novo okolje, tretji, Solomon Hill bo po napovedih predvsem grel klop.

Včeraj so opravili prvi pravi trening v novi postavi, saj je poleg Herra manjkal le poškodovani center Meyers Leonard. "Videli smo, kako deluje moštvo, ko so vsi na igrišču. Spočili smo se in napolnili z energijo za zadnji napor, dobro se je vrniti in znova tekmovati," je dejal Spoelstra. Podobno ugotavlja tudi veteran Udonis Haslem, ki ima nekakšno vlogo trenerja med igralci. "V zadnjem delu sezone vidiš, kdo se pripravlja na dopust in kdo se resnično trudi priti v končnico," je dejal in poudaril, da se v Miamiju trudijo zmagovati, ne glede na njihove prejšnje rezultate.

S četrtim mestom na vzhodu so za zdaj presegli napovedi pred začetkom sezone in so na poti do med 55 in 58 zmag ob koncu rednega dela. Na papirju imajo enega lažjih urnikov v vzhodni konferenci, 22 tekmecev v preostalih 28 tekmah prihaja z vzhoda, edino preostalo gostovanje na zahodu pa jih pelje v New Orleans (6. marca). Enajst od prvih trinajstih tekem je proti ekipam, ki imajo več porazov kot zmag, v ta prvi del preostanka sezone sodi morda najbolj resen preizkus, 2. marca tekma proti najboljši ekipi lige, Bucksom iz Milwaukeeja.