Presenetili smo brata Gole, ki sta z Dončićem odigrala tekmo

Sanje vsakega košarkarja so, da bi enkrat igral v NBA. In prav s temi sanjami že nekaj let vztrajno rasteta brata Gole. Košarka je njuno življenje, njuna strast, njune sanje. In del njih se je začel uresničevati, saj ju je naša snemalna ekipa presenetila na treningu v Kašlju in odpeljala v Stožice, kjer sta se lahko iz oči v oči srečala s svojimi idoli, ki so zaključevali trening. Z Luko Dončićem sta odigrala kratko tekmo, nekdanji kapetan Edo Murić pa je v sodelovanju z našo hišo fanta na koncu povabil še na tekmo v Nemčijo. In seveda, mlada perspektivna košarkarja sta ostala povsem brez besed.