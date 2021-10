Prestižno zmago na Barcolani brani Slovenec

Jadrnica Way of life

Koprčan Vinčec bo po lanski odpovedi regate letos branil prestižni naslov. Za zmago se bo maksi jadrnica po pričakovanjih najverjetneje udarila z italijanskima jadrnicama Arca in Portopiccolo. Regata v Tržaškem zalivu naj bi po zadnji vremenski napovedi potekala ob zmerni do močnejši burji, tako da se obeta jadralska poslastica.

Way of Life je sicer pretekli konec tedna zmagala na jubilejni, 50. regati za pokal Bernetti v organizaciji sesljanskega jadralnega kluba Pietas Julia. Gre za nekakšno generalko pred bolj slovito Barcolano.

Kljub zmagi Vinčec z ambiciozno posadko ostaja na trdnih tleh pred današnjo regato, saj je Tržaški zaliv vedno znova izjemno nepredvidljiv in pogosto zgolj izbira startnega mesta med tudi do 2000 jadrnicami v regatnem polju odloča o vrhunskem rezultatu, so sporočili iz ekipe Way of Life.

Organizator Barcolane je jadralni klub Societa Velica di Barcola e Grignano. Gre za klub iz zdaj priobalne predmestne četrti v Trstu, nekdaj ribiške vasi Barkovlje (italijansko Barcola), v kateri so večinsko živeli Slovenci in ki je tudi dala ime regati Barcolana oziroma Barkovljanka.