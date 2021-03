Prestopni rok premešal karte tudi v Miamiju

Zadnji dan zimskega prestopnega roka je vedno poln športnega krošnjarjenja, ob njegovem izteku je prišla novica, da v Miami prihajata odlični branilec Victor Oladipo iz Houstona in srbsko krilo Nemanja Belica iz Sacramenta. Na Floridi so ohranili mlado jedro moštva, ob obsežni listi poškodb pa je vprašanje, kdo bo zvečer na srečanju proti Portlandu prišel na igrišče.

Goran Dragić (desno) in Victor Oladipo (z žogo) sta od danes soigralca.

Srečanje med Portlandom in Miamijem se prične ob 0.30 po slovenskem času.

Miami ima novo veliko trojico, morda nekoliko manj prestižno, a vseeno zanimivo. Ob Jimmyju Butlerju in Bamu Adebayu bo poslej barve floridskega moštva branil Oladipo, ki je iz Indiane prek razpadajočega Houstona zaokrožil nazaj v vzhodno konferenco. Vse do zadnjega roka za sklepanje dogovorov je v zraku viselo ugibanje, ali v klub iz Raptorsev prihaja Kyle Lowry, po poročanju dobro obveščenih virov je vodstvo Miamija Kanadčanom poslalo resno ponudbo, a so se ti nazadnje odločili, da obdržijo veterana, ki bo poleti tako postal prosti igralec. Oladipo se je dolgo spogledoval s floridskim klubom in dal vedeti, da mu je všeč njegova kultura trdega dela in poudarjanja moštva pred posamezniki. Kljub temu je bila novica o prestopu manjše presenečenje. A hkrati potrebna osvežitev napada, ki se sooča s precejšnjo strelsko krizo. Oladipo je v Houstonu dosegal povprečje 20,8 točke, 4,7 podaj, 5,0 skokov in 1,2 ukradene žoge na tekmo.

Novopečeni Heat je tudi srbsko krilo Nemanja Bjelica.

Miami se je v zameno zanj odrekel Kellyju Olynyku in Averyju Bradleyju, že pred tem so v Sacramento v zameno za Bjelico poslali Moeja Harklessa in Chrisa Silvo. Slednja sta bila ves čas globoko na klopi in njun odhod ne bo bistveno vplival na igro moštva. Tudi Bradley, ki bi po načrtih moral imeti pomembno vlogo pri menjavah in predvsem okrepiti obrambo, je že tedne okreval po poškodbi. Najbolj bo zarezal odhod Olynyka, ki je postal stalni član prve peterke in igral pomembno vlogo kot krilni center. Praznino bosta morala zapolniti nedavni prišlek Trevor Ariza in Bjelica (njegovo letošnje povprečje je 7,2 točke, 1,9 podaje, 3,8 skoka), več prostora bo tudi za novinca Preciousa Achiuwo. Miami, ki ima sedaj dve prosti mesti v moštvu, naj bi bil tudi v ospredju za pogodbo z veteranom LaMarcusom Aldridgejem. Krilni center naj bi se po napovedih s San Antoniom dogovoril o prekinitvi sodelovanja in postal prosti igralec.

Spremembe so tudi v Dallasu, nova soigralca Luke Dončića sta ostrostrelec od daleč JJ Reddick in krilni center Trey Lyles. Poslovili so se od Jamesa Johnsona in Wesa Iwunduja.