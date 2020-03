Pri Dončiću gostuje dober prijatelj Jokić

Luka Dončić ima za sabo dve tekmi s povprečjem 37 točk, obakrat je z igrišča odšel s sklonjeno glavo. Tokrat ima na plečih še težje breme in obrambo, ki bo še bolj osredotočena nanj. Na drugi strani Denver pod svojim obročem še zdaleč ni več učinkovit, nasprotnim napadom dopušča, da se razigrajo, Clippersi so jim nasuli kar 132 točk. Kljub temu so v boljšem položaju Nuggetsi, saj jim manjka samo poškodovani rezervni center Bol Bol , medtem ko pri Dallasu ni dveh ključnih igralcev, poškodovanega Setha Curryja in Kristapsa Porzingisa , ki ponavadi ne igra zaporednih tekem, da ne bi ogrozili okrevanja njegovih kolen.

Nuggetsi so v soboto izgubili proti Clevelandu, najslabšem moštvu vzhoda, nato v ponedeljek prepričljivo premagali Milwaukee, najboljše ne le na vzhodu, ampak v NBA. Bucksi so igrali brez Giannisa Antetokounmpa , in so tudi sicer v manjši krizi, toda Nikola Jokić in druščina igrajo vroče-hladno košarko, s katero izgubljajo tekme proti slabim moštvom (denimo Golden State pred dobrim tednom), nato povsem zasenčijo dobra (Toronto v začetku meseca). Tako se lahko srečanje v Dallasu zasuče v katerokoli smer, zmaga pa obema kluboma zagotavlja, da bosta ob koncu sezone imela vsaj izenačen rezultat v odigranih tekmah.

To pomeni še večje breme za Dončića in Maxija Kleberja, vrača se vsaj center Willie Cauley-Stein, ki je sprva manjkal zaradi smrti v družini, nato je tudi njega zdelala bolezen, ki se očitno prenaša z igralca na igralca v garderobi Mavericksov. Dončić je v San Antoniu igral s povitimi rokami, bolita ga levi palec in desno zapestje, še vedno so v zraku ugibanja, ali naj mu namenijo nekaj dni počitka. Morda tudi zaradi tega, ker so tudi po besedah slovenskega zvezdnika praktično že izpolnili cilj, uvrstitev med osem najboljših na zahodu.

"Za zdaj smo v končnici, pot je še dolga, toda menim, da nam bo uspelo. Sploh me ne skrbi," je dejal po torkovem porazu in dodal, da »nas na začetku sezone niso uvrščali med kandidate za končnico, a smo dokazali, da sodimo vanjo«. Dallas v tej sezoni še ni izgubil treh tekem zapored, v to brezno jih lahko zvrne podobno upehana igra, kot so jo pokazali v zadnji četrtini proti Spursom. Neučinkovitost Mavericksov ob koncu postaja že kliše, toda v torek je v oči bodlo pomanjkanje zavzetosti, posebej v obrambi. Ta ni Dončićeva močna plat, a si hkrati ne more privoščiti, da stoji ob strani in samo opazuje dogajanje.

Prva prazna dvorana

Najmočnejša košarkarska liga na svetu je vse bliže, da bo ostala brez gledalcev. Dr. Anthony Fauci, direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni in strokovni vodja ameriških naporov za omejitev širjenja virusa COVID-19, je v sredo na zaslišanju v kongresu že pozval vrh NBA, naj začno igrati na praznih prizoriščih. "Predlagamo omejitev zbiranja večjega števila ljudi, če to pomeni tekme brez gledalcev v NBA, naj bo tako," je bil jasen in dodal, da vsaka večja množica pomeni tveganje za širjenje okužbe.

Prvi bodo brez občinstva Golden State, saj so v San Franciscu že prepovedali zbiranje več kot tisoč ljudi, kar pomeni, da bodo četrtkovo srečanje z Brooklynom odigrali pred praznimi sedeži. V NBA so doslej prepovedali vstop novinarjem (in drugemu nenujnemu osebju) v garderobe, vodstva klubov pa so morala pripraviti podrobne načrte ravnanja na gostovanjih. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo, da se bo prepoved obiska tekem razširila po celotni ligi, čeprav se je njen prvi zvezdnik LeBrone James že pridušal, da ne bo igral brez gledalcev. Podobno razmišljajo tudi mnogi drugi igralcvi, a je James medtem že naredil korak nazaj in dejal, da je zaradi razmer v državi pripravljen tudi na to.