Nogomet

Nov sokolar pri Laziu: prejšnji kazal slike spolovila, zdajšnji poveličuje Mussolinija

Rim, 20. 11. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 20 minutami

M.J.
Italijanski nogometni prvoligaš Lazio je pred slabim letom dni odpustil sokolarja, ki je skrbel za njihovo klubsko maskoto, orla Olimpio, potem ko je na družbenih omrežjih delil fotografije in videoposnetke svojega mednožja. Na njegovo mesto so takrat ustoličili Giacoma Garruta, a tudi ta "visi", saj so v klubu odkrili njegove pogoste sporne objave. "Med drugim v njih poveličuje Bennita Mussolinija in kritizira vodstvo Lazia," sporoča Corriere Dello Sport.

Sokolar Juan Bernabe je skoraj petnajst let skrbel za orla Olimpio, ki pred vsako domačo prvenstveno tekmo Lazia preleti stadion Olimpico. A rimski prvoligaš, čigar grb krasi orel, se je že razšel z Bernabejem, potem ko je ta na družbenih omrežjih delil slike in videoposnetke svojega penisa po operaciji vsadka.

Juan Bernabe z orlom Olimpio
Juan Bernabe z orlom Olimpio FOTO: AP

"Sokolar se je takrat zaprl v sobo na stadionu in zahteval predsednika Lottita, saj je upal na pomilostini mu uspelo, ob njem pa so takrat odpustili tudi klubskega zdravnika Gabrieleja Antoninija, ki je 57-letnega sokolarja operiral," sporoča Corriere Dello Sport in nadaljuje, da je imel slednji že pred tem velike težave, saj je po tekmi z Interjem, pisalo se je leto 2021, fašistično pozdravljal po rimskih ulicah in vpil "Duce, Duce". 

"Svojega dejanja ni obžaloval. Še več, poudaril je, da občuduje Mussolinija, ki je naredil velike stvari za Italijo, tako kot general Franco za Španijo," se njegovih besed spominja časnik Corriere Dello Sport, in nadaljuje, da tudi novoustoličeni klubski sokolar visi že po kratkem uvodnem obdobju ...    

"Na dan so privrele njegove objave na družabnem omrežju, lki poveličujejo Mussolinija. Še več, ob tem je močno kritiziral in celo grobo zmerjal vodilne v klubu, saj naj ne bi bili dovolj skrajni in naj ne bi javno podpirali fašizem in Mussolinija," zaključuje Corriere.

nogomet lazio
Blue Dream
20. 11. 2025 12.50
Lepo da so oral poimenovali po NK Olimpiji
