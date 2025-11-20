Nov sokolar pri Laziu: prejšnji kazal slike spolovila, zdajšnji poveličuje Mussolinija

Sokolar Juan Bernabe je skoraj petnajst let skrbel za orla Olimpio, ki pred vsako domačo prvenstveno tekmo Lazia preleti stadion Olimpico. A rimski prvoligaš, čigar grb krasi orel, se je že razšel z Bernabejem, potem ko je ta na družbenih omrežjih delil slike in videoposnetke svojega penisa po operaciji vsadka.
"Sokolar se je takrat zaprl v sobo na stadionu in zahteval predsednika Lottita, saj je upal na pomilostini mu uspelo, ob njem pa so takrat odpustili tudi klubskega zdravnika Gabrieleja Antoninija, ki je 57-letnega sokolarja operiral," sporoča Corriere Dello Sport in nadaljuje, da je imel slednji že pred tem velike težave, saj je po tekmi z Interjem, pisalo se je leto 2021, fašistično pozdravljal po rimskih ulicah in vpil "Duce, Duce".
"Svojega dejanja ni obžaloval. Še več, poudaril je, da občuduje Mussolinija, ki je naredil velike stvari za Italijo, tako kot general Franco za Španijo," se njegovih besed spominja časnik Corriere Dello Sport, in nadaljuje, da tudi novoustoličeni klubski sokolar visi že po kratkem uvodnem obdobju ...
"Na dan so privrele njegove objave na družabnem omrežju, lki poveličujejo Mussolinija. Še več, ob tem je močno kritiziral in celo grobo zmerjal vodilne v klubu, saj naj ne bi bili dovolj skrajni in naj ne bi javno podpirali fašizem in Mussolinija," zaključuje Corriere.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.