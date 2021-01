Pri Neymarju nič od velike zabave, Norvežana poškodoval ognjemet

Mediji v Braziliji so tik pred novim letom udarili z novico, da bo Neymar Jr. v leto 2021 "skočil" v družbi številnih lepotic na zabavi s skupno kar 500 povabljenci. Brazilec je bil deležen številnih kritik, sploh ker so po večjem delu sveta še vedno veljavni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, morda pa je tudi zaradi tega spremenil svoje načrte, če so seveda sploh kdaj obstajali.

Neymar Jr. je s sledilci na Instagramu delil nekaj objav iz svojega luksuznega dvorca v Mangaratibi, kjer pa so mu družbo delali zgolj družinski člani in nekaj prijateljev. Zagotovil je tudi, da so vsi povabljenci morali prestati testiranje na prisotnost okužbe z novim koronavirusom.