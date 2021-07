Prihodnja sezona lige NHL bo potekala v običajnih okvirih

Kot so zapisali na spletni stani lige, računajo, da bodo ob popolni precepljenosti igralcev lahko izvedli normalen urnik tekem rednega dela ter se tako vrnili v predkoronske čase. Urnik naslednje sezone tako predvideva začetek rednega dela oktobra, konec rednega dela aprila, sledila pa bo običajna končnica v boju za Stanleyjev pokal. Kot sta poudarila komisar lige Gary Bettman in izvršni direktor Bill Daly, bi popolna precepljenost igralcev omogočila tudi prosto gibanje brez omejitev, prav tako ne bo več potrebno testiranje. Vodstvo lige in sindikat igralcev NHLPA pa še usklajujeta predloge o pravilih za necepljene igralce.

Po letošnji prilagojeni in skrajšani sezoni z le 56 tekmami rednega dela se bodo moštva vrnila v običajen ritem 82 tekem, tudi razdelitev po skupinah bo spet takšna, kot je bila v predkoronskih časih (metropolitanska in atlantska v vzhodni konferenci ter centralna in pacifiška v zahodni). Izvedli bodo tudi že prej načrtovan premik, ekipa Arizona Coyotes se bo preselila v centralno skupino, njeno mesto v pacifiški pa bo dobil novinec v ligi, ekipa Seattle Kraken.

Za slovenskega asa na ledu Anžeta Kopitarja bo prihodnja sezona že 16. v ligi NHL, dvakrat je tudi osvojil Stanleyjev pokal (2012 in 2014). V prejšnji sezoni je Kopitar kot prvi Slovenec, četrti igralec Los Angeles Kingsov, 18. Evropejec ter 91. igralec lige NHL dosegel mejo 1000 točk.