Prijateljski rezultat za dobra prijatelja Ronalda in Benzemaja

Remi Portugalske in Francije je minil povsem v znamenju dveh zvezdnikov reprezentanc, ki si v dvoboju nista ostala dolžna in s po dvema zadetkoma svojima ekipama prinesla pomembno točko za uvrstitev v osmino finala. Prvi je z enajstmetrovke v 30. minuti zadel Cristiano Ronaldo , ki mu je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa prav tako z uspešno izvedeno enajstmetrovko vrnil Karim Benzema . Bivša soigralca iz Real Madrida sta v znak medsebojnega spoštovanja in prijateljstva drese zamenjala že ob polčasu. Enak dvoboj sta nato ponovila še v drugem polčasu, le da je v 47. minuti prvi v polno zadel Benzema, po le 13 minutah pa mu je z novo zadeto enajstmetrovko mero vrnil Ronaldo. Benzemajev dres iz drugega polčasa je v izmenjavi po koncu tekme dobil še en bivši soigralec, Pepe, Ronaldovega pa mladi Mbappé, za katerega je Portugalec idol že od otroštva.

Po priigrani točki, ki je bila, kar se uvrstitve v nadaljevanje tiče, bolj pomembna za Portugalsko, je bil za igralca tekme sicer izbran francoski napadalec, ki je na novinarski konferenci po tekmi dejal: "Seveda sem si želel zadeti. Po šestih letih čakanja se je okoli mene nabralo veliko pritiska in razumem pričakovanja francoskih navijačev. A sam nisem nikoli dvomil vase. Na pritisk sem navajen, mislim, da se je to najbolj poznalo pri mojem izvajanju enajstmetrovke. Proslaviti s francoskimi navijači mi je ogrelo srce in upam na še veliko takšnih trenutkov." Na vprašanje, ali je čutil olajšanje, ko je le zadel prvi gol na Euru, je dejal: "Ne, s tem se nisem obremenjeval. Vedel sem, kaj se pričakuje od mene in da bodo, dokler ne bom zadel, moji kritiki glasni. Treniram res veliko in verjamem vase." O pogovoru po tekmi s Cristianom pa je Benzema z nasmeškom na obrazu dejal: "Vedno je lepo videti Cristiana, slačilnico sva si delila 8 ali 9 let, skupaj sva ustvarjala zadetke in osvajala lovorike. Na hitro sva rekla par besed in si zaželela vso srečo v nadaljevanju prvenstva."

Benzema je z dvema zadetkoma na eni tekmi postal najstarejši igralec Francije, ki mu je to uspelo (33 let in 186 dni), s čimer je presegel legendarnega Zinedina Zidana (31 let in 356 dni), ki je na dan tekme ravno praznoval 49. rojstni dan.