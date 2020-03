Priložnost Mavericksov, da osedlajo Spurse

Dallas ima priložnost, da prvič v zgodovini kosanja s teksaškimi tekmeci pomete s San Antoniom in zmaga v vseh štirih srečanjih sezone. Hkrati si Spursi ne smejo privoščiti novih porazov, če hočejo ohraniti šibko upanje z uvrstitev v končnico.

Statistika kaže, da morajo Luka Dončić in ostali Maverivski ponavadi doseči vsaj 110 točk, če hočejo zmagati. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in San Antoniom se prične ob 1. uri po slovenskem času.

Tekmeca jugozahodne divizije v zahodi konferenci sta se bodla še pred desetletjem soočenj med velikanoma NBA, Dirkom Nowitzkim in Timom Duncanom. Spursi so osemkrat pometli z Mavericksi, zmagali vsa štiri srečanja v eni sezoni, nazadnje v prejšnji. Dallasu se ponuja priložnost, da prvič vrnejo milo za drago. Toda nastopi Mavericksov zadnje tedne nihajo med bleščečimi predstavami, kot je bila sredina tekma proti New Orleansu, in razglašeno igro, ki smo jo spremljali v Chicagu. Proti Indiani smo bili znova priča starim mukam, suši pri zaključevanju srečanj, ko v zadnjih treh minutah niso dosegli niti ene točke, v zadnjih štirih minutah pa niti enkrat zadeli iz igre. Ta je postala močno odvisna od Kristapsa Porzingisa, po odlični formi zadnjih tednov je imel v nedeljo izjemno slab večer. To se zgodi tudi najboljšim igralcem, zato je pomembno, ali je na igrišču strelsko negotovi Latvijec iz začetka sezone, ali strelski stroj zadnjih tekem.

Igra Dallasa je vse bolj odvisna od razpoloženja obeh zvezdnikov, Dončića in Porzingisa. FOTO: AP

"Včasih je tako, preprosto ne zadeneš. Na koncu so bili pomembni ti meti. Zelo veliko stvari bi lahko naredili bolje, zelo veliko stvari bi jaz lahko naredil bolje," je Porzingis priznal, da mu ni šlo najbolje. O težavah moštva pri zaključevanju tesnih tekem je bilo prelitega že precej črnila, "ko imaš težave ob koncu, lahko najdeš veliko razlogov in veliko izgovorov," je dejal trener Rick Carlisle. Toda po njegovih besedah jih ne bodo iskali, "na stvari moramo pogledati objektivno, videti, kaj lahko izboljšamo in potem to tudi izboljšamo". Brez krivde ni niti najboljši Maverick Luka Dončić, Saad Yousuf iz časnika The Athletic meni, da “prepogosto v ključnih trenutkih predolgo preigrava in porabi prvih 14 sekund, nato pa šele v zadnjih desetih začne organizirati napad z drugimi soigralci, kar povzroči ovirane in slabe mete na koš". Dallas ima prav tako težave s kopičenjem poškodb, ki se jim je pridružilo še serijsko obolevanje igralcev. Na listi poškodovanih je šest (poleg Dwighta Powella, ki je že končal sezono), znova manjkajo trojke Setha Curryja, pred tekmo je bil vprašljiv tudi nastop Doriana Finneyja-Smitha in Dončića, slovenski zvezdnik ima tokrat poškodovano desno zapestje (zadnji teden se je sicer bodel zvinom palca na levi roki). Na tekmi z Indiano so ga pošteno pretepli, zaradi česar je bil izjemno razkačen na sodnike, ki niso piskali v skladu z njegovim videnjem dogajanja. Toda poročilo vodstva lige je srečanje njegovega obraza s komolcem Victorja Oladipa označili kot napako Slovenca, ker se je "po podaji še naprej z nizko sklonjeno glavo premikal v Oladipovo roko, medtem, ko je Oladipo stal v pravilnem položaju pod obročem".

Dončić se sooča z vse tršo obrambo tekmecev in včasih nemimi piščalkami sodnikov. FOTO: AP