Priložnost za vrage, da popravijo nedeljsko polomijo

Začenjajo se boji osmine finala Lige Evropa. Na Kanalu A in VOYO danes prenašamo spopad Manchester Uniteda in Betisa. Rdeči vragi bodo skušali storiti vse, da popravijo vtis po katastrofi na Anfieldu, kjer so v nedeljo proti Liverpoolu izgubili s kar 0:7. Pred obračunom smo se pogovarjali z nekdanjim članom Betisa Brankom Ilićem.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 20:57 Na Old Traffordu je vse nared za spektakel! Moštvi sta že na odlično pripravljeni zelenici. V Manchestru je sicer zelo hladno, na trenutke celo sneži. Upajmo, da to ne bo vplivalo na predstavo obeh moštev. icon-clock 20:48 Preverite, kaj pred začetkom tekme pravi nekdanji član Betisa Branko Ilić icon-clock 20:48 Betis bo imel nocoj na Old Traffordu izjemno podporo ... icon-clock 20:47 In še prvih 11 pri gostih ... Začenja tudi legendarni kapetan moštva iz Andaluzije Joaquin. icon-clock 20:46 Erik ten Hag ni spreminjal začetne enajsterice! Zagotovo najbolj odmevna novica pred začetkom tekme je bila postava domačih. Rdeči vragi so v nedeljo proti Liverpoolu izgubili s kar 0:7, Erik ten Hag pa se kljub temu ni odločil za spremembe v prvi enajsterici.