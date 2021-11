Primer kitajske teniške zvezdnice še naprej buri duhove

Primer kitajske teniške zvezdnice Peng Šuai še naprej buri duhove po svetu, čeprav se v medijih pojavljajo njene fotografije in videoposnetki. Celo posnetek pogovora predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha s kitajsko športnico odpira več vprašanj kot ponuja odgovorov. Je z njo res vse v redu, so posnetki in fotografije le konstrukt kitajskih oblasti, ali je njen nasmeh pristen ali gre za igro pod prisilo?