Prva iranska dobitnica olimpijske kolajne v Tokiu kot del begunske ekipe

Kimia Alizadeh, ki je kot prva ženska predstavnica na igrah v Riu osvojila bron v taekwondoju, je lani pobegnila v Nemčijo, kot razlog pa je navedla, da se je naveličala, ker so jo v domovini izrabljali kot sredstvo propagande. Nemčijo je izbrala, ker tam trenira že nekaj begunk, imela pa je kar nekaj ponudb za nastop v drugih reprezentancah. Tako so jo želeli Nizozemci, Kanadčani, Belgijci in Bolgari.

"Taekwondo mi je spremenil življenje. Ker sem dobila kolajno, so me poznali vsi, s tem pa se nisem znala boriti,"je dejala Iranka, ki si mora maja olimpijski nastop priboriti na kvalifikacijah v Sofiji. Olimpijsko ekipo beguncev bodo izbrali junija, v 12 športih naj bi jih nastopilo 55.

V zadnjem času Iran sicer doživlja pravi eksodus vrhunskih športnikov. Septembra 2019 je državo zapustil nekdanji svetovni prvak v judu Saeid Mollaei, ki je kasneje razkril, da so tamkajšnje oblasti pritiskale nanj, naj eno od borb nalašč izgubi, saj bi se s tem izognil izraelskemu nasprotniku.

Alireza Firouzja je decembra istega leta kot najvišje postavljeni šahist v državi prenehal zastopati Iran na velikih tekmovanjih v znak protesta, ker mu je bilo prepovedano tekmovati z izraelskimi šahisti. Alireza Faghanu, mednarodni nogometni sodnik, pa je pred časom prav tako zbežal iz države in sedaj deluje v Avstraliji.