Prvi kolesar je že na cilju Toura

Avstralec Lachlan Morton je s svojo alternativno in dobrodelno različico Toura začel 26. junija, hkrati s kolesarji, ki tekmujejo na pravi različici. A ko so se tekmovalci po skoraj 198 kilometrih ustavili, se je Morton peljal naprej. Njegova različica dirke namreč tako kot izvorni Touri večjega počitka ni poznala. 29-letnik je kar 18 dni kolesaril od zore do mraka, prekolesaril je tako vse etape kot tudi vse transferje med posameznimi etapami, ki jih tekmovalci premagajo z moštvenimi avtobusi, zadnjega od Saint-Emiliona do Chatouja pa celo z letalom. Morton je tako skupno prekolesaril kar 5510 kilometrov, premagal 65.500 višinskih metrov in na kolesu preživel kar 220 ur. Še bolj impresivno pa je, da je to storil povsem sam, brez kakršne koli zunanje pomoči. Ni imel pomoči ekipe, sotekmovalcev, serviserjev, maserjev, kuharjev ali kogarkoli drugega, za vse je moral poskrbeti sam, kot so včasih morali zase poskrbeti tekmovalci Toura. Spal je v majhnem šotoru, ki ga je vozil s seboj, kuhal si je sam, kolo si je popravljal sam in si po težavah s kolenom ter stopali celo napravil sandale, s katerimi je dokončal ultramaraton, ki si ga je zastavil.