Prvo domačo zmago je priigrala celotna klop Dallasa

Domača zmaga je bila na tihem pričakovana, saj je Houston moštvo sredi prenove in brez uveljavljenega zvezdnika (John Wall po dogovoru ne igra in čaka, da vodstvo sklene dogovor z drugim klubom). Dallas pa ima izvenserijskega Luko Dončića, Kristapsa Porzingisa in ustaljeno postavo. A v NBA ni zares slabih moštev, kar so mladi in poskočni Rocketsi dokazovali skozi ves prvi polčas in nekajkrat tudi v drugem. Mavericksi se jih kljub občasnemu zagonu niso mogli povsem otresti, šele novo lepo preigravanje Dončića (26 točk, 7 podaj, 14 skokov, 2 ukradeni žogi) dobri dve minuti pred koncem je prineslo enajst točk naskoka in dalo občutek, da so gostje porabili svojo zalogo energije za povratke.

Nekaj sence nad zmago je prinesel predčasen odhod Porzingisa (9 točk, podaja, 3 skoki), ki je zaradi tiščanja v spodnjem delu hrbta igro zapustil že sredi tretje četrtine. Trener Jason Kidd je po tekmi zagotovil "s KP-jem je vse v redu, zaradi tiščanja v hrbtu smo ga raje zadržali na klopi. Videli bom, kako se bo počutil jutri." To ni povzročilo velike luknje v domači postavi, saj se je do konca srečanja na parketu zvrstilo vseh petnajst igralcev, ki so bili na listi za tekmo. Kidd je razkril, da to ni bilo naključje, ampak so se o tem dogovorili s tričlanski svetom igralcev. Ni razkril, kdo so njegovi člani, le to, da so po treningu prišli k njemu in predlagali, naj da priložnost prav vsem. "To je lepa gesta," je trener pohvalil prošnjo in jo tudi uresničil.