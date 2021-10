Prvo slovensko soočenje nesojenih soigralcev

Dragićeva slabih dvajset milijonov dolarjev vredna pogodba se je na koncu zataknila tako v grlu vodstva Dallasa kot Toronta. Prvi menda niso pristali na kanadske zahteve po igralcih v zameni zanj, drugi se niso želeli preprosto odreči milijonom. Slovenski veteran tako za zdaj ostaja z Raptorsi, ki so po bledem uvodu v sezono včeraj močno popravili vtis s prepričljivo zmago v Bostonu. Razmeroma mlada ekipa igra čvrsto, dinamično košarko, v kateri skoraj ni več ustaljenih igralnih mest, celo brez klasičnega centra. Dragić je uvodno tekmo začel v prvi peterki, včeraj ga je trener Nick Nurse tik pred začetkom zamenjal z Garyjem Trentom mlajšim. Odločitev se je izkazala za odlično, saj se je Trent razcvetel v prvi postavi, slovenski veteran pa je imel več žoge rokah v drugi, ki je v prvem polčasu z dobro igro preobrnila tekmo v korist Toronta in ji dala ton vse do konca.

Teksaški Slovenec je jasni alfa samec moštva, ki naj bi bilo zgrajeno okoli mladega superzvezdnika. Poletni remont vodstva in strokovnega štaba je dal vedeti, da jim to v prvih treh letih ni uspelo. Še bolj jasno je postalo v četrtek, ko je Atlanta, potrpežljivo in spretno sestavljena z mladimi igralci okoli Dončićevega naborniškega sopotnika Traeja Younga, Mavericksom pošteno izprašila zadnjice. To je sicer šele začetek sezone, v kateri pridejo slabi večeri, toda novi trener Dallasa Jason Kidd ima pred sabo zahtevno nalogo. Zamisel o prihodu Dragića je del iskanja rešitev, kako razbremeniti mlajšega Slovenca in žogo dati v roke tudi komu drugemu, da Dončić v zadnji četrtini ne ostane brez sape. Ob porazu v Atlanti je bil udeležen v slabih 28 odstotkih vseh akcij, kar je opazno manj od povprečja minule sezone s 35 odstotki. "Nesebična igra, pripravljanje akcij za soigralce, povzročanje težav tekmecem, kroženje žoge," je Kidd opisal svoje videnje napada Dallasa. In dodal "ne se zanašati le na enega, da bo nosil breme napada."