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Šport

Rajanje na ulicah Madrida, solze v Buenos Airesu

Madrid, 20. 07. 2026 06.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Rajanje v Madridu

Zmaga španske nogometne reprezentance nad Argentino z 1:0 v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki je po koncu tekme sprožila val navdušenja na ulicah Madrida.

Takoj po zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčića so po središču španske prestolnice odmevali vzkliki veselja in neprestano hupanje avtomobilov, medtem ko so se množice nogometnih privržencev začele zbirati na trgu Cibeles, tradicionalnem prizorišču veselja pri največjih uspehih španske reprezentance.

Po napeti in izenačeni finalni tekmi, na kateri je španska izbrana vrsta dolgo iskala pot skozi čvrsto argentinsko obrambo, je Madrid preplavil val olajšanja in navdušenja.

Na trgu Colon, kjer je bila postavljena navijaška cona, so v rdeče odeti privrženci reprezentance peli, plesali in slavili zgodovinski uspeh. Mnogi so prižigali tudi bakle in dimne sveče, ki so osvetlile madridsko noč.

"Prvaki, prvaki!" je odmevalo iz grl navdušenih španskih navijačev.

Za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka v nogometu. Prvega je osvojila leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki.

Solze v Argentini

Na ulicah Buenos Airesa medtem povsem drugačna slika. V središču argentinske prestolnice je v mrazu in dežju finale svetovnega prvenstva spremljala večtisočglava množica navijačev. Številni po koncu tekme niso mogli skrivati razočaranja.

Izbruhnili so tudi spopadi s policijo. Po navedbah argentinskega časnika Clarin je policija aretirala najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih sedem policistov.

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