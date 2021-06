Slovenska ženska košarkarska reprezentanca potuje v Strasbourg

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo čez dve leti evropsko prvenstvo igrala na domačih tleh. Slovenija bo namreč 10 let po moškem organizirala še ženski EuroBasket. Visoke uvrstitve si rakete, kot so jim navijači nadeli vzdevek, želijo že letos. V nedeljo potujejo v Strasbourg, kjer bodo v skupinskem delu evropskega prvenstva igrale s Turčijo, Belgijo ter Bosno in Hercegovino.

