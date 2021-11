Raptorsi izzivajo bing bong Knickse

Ob notranjem razpadu Netsov iz Brooklyna, ki ga je sprožila proticepilna obsedenost Kyrieja Irvinga, je sijanje še vedno prvega moštva New Yorka toliko bolj bleščeče. Knicksi so občudovanje zbujali že v minuli sezoni, a ga je nato zasenčil hiter izpad v končnici proti razgreti Atlanti. Klub iz slovite dvorane Madison Square Garden je pod lastništvom Jamesa Dolana ponavadi izgoreval v notranjih bojih ter nenavadnih menjavah igralcev in trenerjev, tokrat so med sezonama dodali veterana Kembo Walkerja in Evana Fournierja. Z Derrickom Rosom in Tajom Gibsonom so zakladnica izkušenj, Julius Randle utrjuje svoj status zveznika NBA, mladi RJ Barrett je na poti do njega, skupaj pa so trd oreh za tekmece. Po šestih tekmah so s samo enim porazom med šestimi moštvi na vrhu lestvice.

Navijači so navdušeni, po uvodni tekmi, ko so Knicksi v trdem boju skozi dva podaljška strli Celticse, so prekipevali od optimizma za novo sezono. Eden od njih je na posnetku veselja za priljubljen spletni portal vzkliknil „Bing bong Knicks!“ in klic je preko družbenih medijev okužil mestne navijače, prek njih medije in nazadnje sam klub. Avtor bojnega klica pravi, da je oponašal zvok, ki ga potniki na mestni podzemni železnici slišijo na koncu opozorila, da se vrata zapirajo. Ob težavah v zvezdniškem Brooklynu so ambicije zrasle, v mestu so tekmi proti Torontu in Indiani že na pol vknjižili kot zmage in razmišljajo o petkovem soočenju z Milwaukeejem.

Toda prehitro odpisati Raptorse je nevarno početje, atletsko moštvo visokih in dolgorokih mladcev preseneča tekmece z zagrizeno igro v obrambi in vztrajnim skakanjem v napadu, s katerim prikrijejo kakšen nenatančen večer. Olajševalna okoliščina za domače je vprašljiv nastop novinca Scottieja Barnsa, ki si je ob koncu tekme v Indiani poškodoval palec na desni roki. Kljub temu je bil najboljši strelec Toronta, trenutno pa je v vrhu kandidatov za naslov novinca leta. Na seznamu poškodovanih so njegov nastop označili kot dvomljiv, kar ponavadi pomeni, da igralca ne bo na parket. Trener Nick Nurse bo zagotovo pogrešal njegovo energijo in zadetke, ob tem ko ga spodbuja, naj še več meče na koš. „Ob vsem, kar počne v napadu, se še vedno uči, kaj bo naredil. Sedemnajst metov na koš je kar nekaj, to mi je všeč, a ni dovolj,“ je dejal po sobotni zmagi.