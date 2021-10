Raptorsi po razburljivem zaključku znova ostali praznih rok

Chicago je imel tri četrtine srečanje trdno v rokah, v tretji so vodili že za dvajset točk, toda vztrajni Toronto je bil ob koncu na robu zmage. Odvzel jim jo je ravno dolgoletni Raptors DeMar DeRozan, ki je z veteransko zanesljivostjo zadeval za zadnje štiri točke gostov (111:108).

icon-expand Prvi dirigent Toronta Fred VanVleet (na tleh) je ob koncu skušal preobrniti tekmo, a je dobra obramba Bullsov, posebej Lonza Balla, Chicagu prinesla zmago. FOTO: AP

Navdihujoči novinec Scottie Barnes je bil prvi igralec, ki je zadel koš, sledil mu je Gary Trent mlajši s trojko, slednjo je vrnil DeRozan, ki ga je občinstvo pred začetkom toplo pozdravilo. Še en met od daleč, tokrat Lonza Balla, je Bullse popeljal v vodstvo, a sta dva nova zadetka Trenta v ospredje spet postavila domače, Chicago pa je vzel prvo minuto odmora. Po njej sta na vrsto prišla centra, najprej Nikola Vučević, na drugi strani si je Precious Achiuwa s korakom stran od obroča odprl prostor ob visokem Črnogorecu. DeRozan je izrabil neizkušenost Barnsa in si ob košu priboril še prosti met. Sledili sta dve minuti brez zadetka, dokler ni Vučević s skokom v napadu žogo potisnil v obroč in goste popeljal v vodstvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dobre štiri minute pred koncem prve četrtine je v igro vstopil Goran Dragić, prvi koš – za tri točke – je zadel OG Anunoby, najboljši domači strelec s prejšnje tekme. Druga peterka Toronta je bila tokrat bolj živahna kot pred dvema dnevoma, zadel je Khem Birch. Dragić je Alizu Johnsonu že izbil žogo iz rok, a se je ta odbila nazaj k Bullsom, Johnson pa je zadel iz skoka. Na drugi strani je Slovenec obrambo prisilil k prekršku in zadel oba prosta meta za prvi točki. Troy Brown mlajši je v napadu skoči najvišje in dosegel nov koš za goste, za Raptorse je bil znova natančen drugi center Birch. Prvi prekršek Dragića je izrabil Javonte Green s prostima metoma, s kazenske črte je bil zanesljiv tudi DeRozan. Razpoloženi Birch je z metom prek glave zadel še tretjič, Dragić pa je v protinapadu prišel do obroča, a je bilo njegovo polaganje premočno. Trojka DeRozana je goste popeljala v vodstvo, Barnes pa je s polaganjem žoge v obroč izenačil rezultat prve četrtine (24:24).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Barnes je tudi drugo četrtino odprl s prvim košem, sledila je mini serija gostov. Začel jo je Vučević, nato je Ball dodal met za tri točke, ta je navdihnil Alexa Carusa, da ga je ponovil tudi sam. Vmes je Dragić zgrešil še eno polaganje na koš in poskus za tri iz desnega kota. Bolj natančen za domače je bil Svi Mykhailiuk, Slovenec je prestregel podajo Chicaga, a protinapad Raptorsev ni prinesel spremembe rezultata. Dragić se je vrnil na klop po dobrih dveh minutah igre v drugi četrtini, njegova zamenjava Trent pa je nemudoma zadel. Chicago je z dvema zaporednima košem, prvi je šel na rovaš Patricka Williamsa, sledil mu je Brown, prednost zvišal na pet točk. Prodor Anunobyja je to hitro načel, a je bil znova natančen Vučevič.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dvorano je na noge dvignil center Achiuwa z drugo trojko svoje kariere, prednost gostov je ohranjal Williams. Chris Boucher si je vzel kritiko trenerja Nicka Nursa, da mora igrati bolje, k srcu in zadel za tri točke. Toda na drugi strani je z enako mero odgovoril Ball. Sledila sta prosta meta LaVina in skok ter polaganje Johnsona v napadu, gostje pa so povedli za osem točk. Achiuwa je zadel enega od dveh prostih metov, nato lepo podal Anunobyju za nov koš. Vmes je bil zanesljiv Vučević, klop Chicaga pa je od sedmih točkah naskoka vzela minuto odmora. Trojka Anunobyja je znižala zaostanek, od daleč je odgovoril tudi Ball. Serijo trojk je nadaljeval dolg met VanVleeta in nekaj krajši Trenta, parado domačih je nekoliko pokvaril Vučević, a le s košem za dve točki. Tretja osebna napaka je z igrišča poslala Anunobyja, pomembnega strelca domačih. Gostje so s prostimi meti LaVina in košem Carusa, ki je zadel še dodatni prosti met, ušli na osem točk. Korak nazaj LaVina je razliko povišal na deset, Achiuwa in Boucher pa ob koncu žoge nista spravila skozi obroč in ostalo je pri rezultatu 61:51.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vučević je tudi v drugem polčas nadaljeval z zanesljivo igro in zadel prek domačega centra. Nato je Ball že s svojo peto trojko prednost Chicaga zvišal na petnajst točk. Zabijanje Anunobyja je nekoliko olajšalo muke domačih. A je nato najprej zadel LaVine, dve novi izgubljeni žogi Raptorsev pa sta prinesli polaganje DeRozena, nato pa zabijanje LaVina, ki je dodal še prosti met. Ne ravno zadovoljni trener Nurse je skušal z minuto premora uravnati domačo barko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prodor Anunobyja je trčil ob črnogorskega centra, sodniki so slednjemu dosodili prekršek in Raptor je bil natančen pri prostih metih. Trent je zadel za tri, VanVleet odločno zakorakal do obroča in razlika je skopnela na trinajst točk, gostujoči trener Billy Donovan pa je domači nalet prekinil s posvetom ob klopi. Bullsi so uporabili svoje zanesljivo orožje Vučevića za njegov nov koš. DeRozan je v protinapadu vse presenetil s poskusom zabijanja, a mu ni uspel, zato pa je na drugi strani zadel Barnes. Razgreval se je tudi met LaVina, dodal je novi dve točki, trojka Trenta je nadaljevala lovljenje gostov. Toda za tri sta zadela LaVine in Brown, vmes je bil Barnes le enkrat natančen s črte za proste mete. Še ena trojka LaVina je znova prinesla dvajset točk razlike, a je hitro od daleč zadel tudi Anunoby.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

VanVleet še ni bil pri metu, zato pa je radodarno delil žogo, že štirinajsta podaja je prinesla zabijanje Bircha. Za goste je žogo v obroč potisnil Brown, nato sta skok v napadu Mykhailiuka in prodor VanVleeta prinesla štiri točke za Toronto. Nurse je v igro poslal novinca Dalana Bantona, ki je priigral prekršek in zadel prosta metra. Prodor Browna se je končal v gneči belih dresov domače obrambe, a je vseeno žogo položil v koš. Birch je težko podajo spremenil v prekršek, zadel je le en prosti met, na drugi strani je DeRozan zanesljivo opravil z obema. Kazenska meta sta pripadla tudi Dragiću, ki se je poldrugo minuto pred koncem četrtine vrnil v igro, zadel je oba. To je bil tudi zadnji koš v tretjem delu igre, Bullsi so ob koncu vodili za ducat točk (92:80).



icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zadnja četrtina se je začela s tehnično napako za VanVleeta, ki je bil nejevoljen ob dosojenem prekršku, DeRozan pa je rutinsko zadel tri proste mete. Razpoloženi Birch je izrabil petnajsto podajo VanVleeta, Barnes pa je z lepim preigravanjem in zabijanjem navdušil dvorano. Dragić je Carusa zvabil k četrti osebni napaki in zadel prosta meta. Trdnejša obramba Raptorsev je povzročala več napak Busllsov, razlika pa se je skrčila na devet točk. Polaganje Johnsona je Chicago potisnilo nazaj k dvomestni prednosti, hiter protinapad Dragića in tokrat uspešno polaganje sta razliko vrnila na enomestno število. Slovenec je nato sedem minut pred koncem sedel na klop.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Achiuwa je izrabil razliko v višini in mimo Johnsona odločno prodrl do obroča, nato je v pravem trenutku priletela še trojka Anunobyja. Dvorana je navdušeno navijala ob le štirih točkah zaostanka domačih, klop Chicaga pa je vzela minuto odmora. Po njej je Anunoby prestregel podajo Balla in žogo na drugo stran popeljal do obroča. DeRozan je s košem pokazal hladnokrvnost veterana, nato je Caruso prestregel podajo in dvakrat zadel s črte za proste mete. Občinstvo je trpelo dvojno, ko je bil pri njih še vedno priljubljeni DeRozan znova natančen, razlika pa je znova narasla na osem točk.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tri minute pred koncem jo je Achiuwa z le enim zadetim prostim metom znižal na sedem, toda LaVine jo je ob izteku napad z dolgo trojko postavil nazaj na deset točk. Domači dirigent VanVleet je našel Achiuwo za zabijanje, nato vzel žogo LaVinu in zadel prosta meta, v tretje jo je še sam položil v koš. Znova je Chicago miril DeRozan z zanseljivim metom v obroč, razgreti VanVleet pa je še enkrat prodrl in še enkrat žogo položil v koš.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po premoru za Toronto je VanVleet svojo statistiko pokvaril z osmo izgubljeno žogo, DeRozan pa zanesljivo izvedel prosta meta. Chicago je na igrišče poslal nizko peterko zanesljivih obrambnih igralcev, a je VanVleert vseeno hitro prodrl do obroča in žogo znova položil vanj. Dobrih 18 sekund pred koncem je bila razlika širi točke, žogo so imeli Bullsi. Raptorsi so LaVina zaprli ob rob igrišča in klop Chicago se je rešila še z enim premorom. Po njem so naredili napako, žogo s strani podali v roke Barnsa in 14 sekund pred koncem je bila razlika le še dve točki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke