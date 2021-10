Raptorsi prvo domačo zmago naskakujejo proti nabrušenim Bullsom

Bullsom po letih ukročenosti znova rastejo rogovi, odličnemu branilcu Zachu LaVinu se je med zimsko razprodajo v Orlandu pridružil izvrsten črnogorski center Nikola Vučević, nato so dodali še DeRozana, Lonza Balla in Alexa Carusa. Vse napadalno orožje se sicer še ni povsem razživelo, saj so Bullsi do prvih treh zmag sezone prišli z odlično obrambo, s katero so tekmecem v povprečju dopustili le 94 točk ob 42-odstotnem metu. Drži, da so igrali proti Detroitu (dvakrat) in New Orleansu brez Ziona Williamsa, obe moštvi pa se soočata s težavnim vstopom v sezono, a varovanje domačega obroča jim gre vseeno dobro od rok.

To bo dodatna težava za Raptorse in njihov ne ravno cvetoč napad. Če odštejemo razglašeno prvo srečanje proti Washingtonu, so Boston zdrobili s čvrsto obrambo, proti Dallasu imeli spodoben prvi polčas, nato jim je zmanjkalo moči v utrujenih rokah. Svetla točka kanadskega moštva je novinec Scottie Barnes, ki je v prvih treh srečanjih zbral 54 točk in 39 skokov ter prišel v izbran klub s Karlom-Anthonyjem Townsom in Blakom Griffinom, med tri igralce, ki so v 21. stoletju dosegli mejo 50 točk in 30 skokov v prvih treh nastopih v NBA.

Tudi Raptorsi lahko kot visoko in atletsko moštvo igrajo čvrsto obrambo, nekaj zagona jim manjka v napadu. Drži, da nimajo več superzvezdnika, ki lahko vedno zadene, in še čakajo na Pascala Siakama po operaciji levega ramena. V soboto je po dveh bledih tekmah oživel tudi OG Anunoby in začel polniti koš, nekoliko je ob zbranih osebnih napakah ugasnil v drugem polčasu. Prebudil se je tudi Fred VanVleet in Dallasu nasul 20 točk. Velik dolžnik je bila klop Toronta, ki je zmogla le trinajst točk, precej neopazno vlogo je z le dvema točkama in eno podajo odigral Goran Dragić, kar bo brez dvoma spodbuda za nocojšnji večer.