Raptorsi v Bostonu popravljajo vtis s prve tekme

Raptorsi na prvi tekmi niso imeli pretirano natančnega meta, brez prvega zvezdnika Pascala Siacama, ki še okreva po operaciji levega ramena, je ne ravno vrhunski Washington skoraj rutinsko prevzel nadzor nad srečanjem. Največje breme v napadu bi morala nositi Fred VanVleet in OG Anunoby, a sta skupaj zadela le osem od 37 metov. Goran Dragić je začel v pervi peterki, v slabih 22 minutah je dosegel devet točk (zadel je trikrat v sedmih poskusih). "Soočali se bomo s takšnimi tekmami, nimamo kaj," je bil VanVleet jasen po srečanju. "Poskušamo razne stvari – veliko stvari – nocoj ni delovalo ničesar. Vrnili se bomo k načrtovanju in skušali najti pristop, ki bo deloval v Bostonu," je vodja moštva ohranil pozitiven pristop.

V minuli pandemijski sezoni so Celticsi na vseh treh srečanjih premagali Raptorse, nič boljši ni skupen izkupiček zadnjih dveh sezon, moštvo iz Kanade je v sedmih poskusih le enkrat zmoglo tekmece iz Nove Anglije. Ti so v New Yorku odigrali razburljivo tekmo, a niti 46 točk Jaylena Browna ni bilo dovolj za zmago. Branilec je lani prebolel covid-19, še vedno pa čuti posledice in je včasih kratke sape. "Ne vem, kako mi je uspelo... čutil sem, kako mi v prsih razbija srce, a me je preplavil adrenalin. Od prvega podaljška do drugega sem čutil bitje srca, trudil sem se čim bolje dihati, večinoma pa sem se počutil dobro," je opisal občutke. Prvi zvezdnik moštva Jason Tatum ni blestel, zadel je le 7 od 30 metov, zato bo nocoj še bolj motiviran, da pokaže svoj talent.