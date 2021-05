Razburljiv nedeljski finiš košarkarske lige NBA

Zadnji tedni so bili prepredeni s pritožbami moštev in igralcev nad kvalifikacijami za končnico lige NBA, v katerih zmagovalec dodatne tekme med sedmim in osmim moštvom osvoji končno sedmo mesto, poraženec pa dobi še eno priložnost, da se z zmagovalcem tekem med devetim in desetim moštvom pomeri za končno osmo mesto. Pritožbe so prihajale predvsem iz ekip, ki so padle na nehvaležno sedmo mesto, slišali smo jih iz Dallasa, potem iz tabora Lakersov. Toda novi model je hkrati prinesel dodatno dramo, negotova pričakovanja, nove spletke in zapleteno načrtovanje, kako si izbrati tekmeca za prvi krog končnice oziroma kako se komu izogniti. Denimo nenaden poraz Clippersov proti zadnji ekipi zahoda Houstonu, s čimer so padli na četrto mesto, kar pomeni, da so se izognili Lakersom vse do morebitnega finala zahodne konference.

To hkrati pomeni, da se obeta ponovitev lanskega prvega kroga končnice, v katerem je moštvo iz Los Angelesa odpravilo Maverickse. Vmes se Lakersi merijo z New Orleansom, še bolj zanimiva bo tekma med Denverjem in Portlandom. Prvi že krajša minute Nikole Jokića, ki je kljub temu na tekmi s Pistonsi dosegel šestnajsti trojni dvojček sezone (dvomestno število točk, podaj in skokov), Vlatko Čančarpa je prvi nastop v začetni peterki ozaljšal z 11 točkami. Detroit je zadnja postaja redne sezone za Heate, ki jih po sinočnjem porazu v Milwaukeeju čaka drug zaporedni službeni večer. Pistonsi so zadnje srečanje odigrali s svojo mladinsko postavo, nihče na igrišču ni bil starejši od 25 let.

Miami bo verjetno še vedno brez Jimmyja Butlerja, postava na igrišču bo močno odvisna od rezultata popoldanske tekme med Bostonom in New Yorkom. Celticsi so po pričakovanjih na listo "poškodovanih" umestili sedem igralcev iz prvih dveh peterk, zato bi bila morebitna njihova zmaga manjši čudež. Ob zmagi Knicksov bodo v Detroitu priložnost dobili Heati globoko s klopi, ostali pa bodo že lahko razmišljali o končnici z Bucksi, ki so jim v tej sezoni trikrat prepričljivo vzeli mero.