Razgreti Heati so nova težka preizkušnja za Maverickse

Luka Dončić (desno) in Jimmy Butler (levo) sta motorja svojih moštev, Dallasa in Miamija.

Razplet Dallasovih tekem je tesno povezan z razpoloženjem Luke Dončića. V nedeljo je proti Sacramentu začel zelo odločno, prodiral do obroča, ustvarjal priložnosti zase in soigralce. Domače moštvo je v svojem daleč najboljšem začetku te sezone hitro povedlo z 22:7. Kingsi se niso hitro predali in Mavericksi so se morali potruditi za tretjo zaporedno domačo zmago. Kar ni dober znak pred srečanjem z Miamijem, Dallas se je v tekmah z Atlanto in Denverjem, ekipama, ki sodita med favorite obeh konferenc, pošteno opekel. Tudi ob zmagah igra ni navdušujoča košarka jedrskega napada iz preteklih let, pač pa včasih mučna igra, ki temelji predvsem na precej bolj čvrsti obrambi.

Začetne težave moštva so le povečana slika začetnih težav Dončića. V šestih tekmah je zadel slabih 24 odstotkov metov za tri točke, slabih 43 odstotkov metov za dve in slabih 68 odstotkov prostih metov. Mavericksi pa so z 99,3 točke na sto napadov četrto najslabše moštvo lige, za njimi so le še Rocketsi, Thunderji in Pistonsi, moštva sredi temeljite prenove. Del tega gre na račun novega sistema igre, ki ga uvaja trener Jason Kidd, in ki skuša breme zadevanja z ramen Slovenca prenesti na druge igralce. Prav tako smo priča prilagajanju na nova pravila sojenja, ki precej manj radodarno dosojajo prekrške nad napadalci, zato morajo ti igrati ob več telesnega stika obrambe. Dončić je po porazu v Denverju dal vedeti, da se mu pozna tudi reprezentančno poletje, ko se je v slovenskem dresu boril na olimpijskih igrah.

Igra slovenskega virtuoza se bo v prihodnjih tednih izbrusila, prej ali slej bo iz strelskega brezna zlezel Dorian Finney-Smith, ki za zdaj zadene manj kot vsak peti met izza črte za tri točke. Mesto v prvi peterki mu ohranja dobra igra v obrambi, v napadu pa je najboljši skakalec moštva. Na vrata prve peterke trka Reggie Bullock, čeprav tudi njegovi odstotki niso navdušujoči. Svetla točka je dobra igra Franka Ntilikine, ki je v moštvo prišel kot dodatek v zadnjem hipu, sedaj pa s klopi prinaša svojo zagrizeno obrambo, dodal ji je hitro prenašanje žoge v napad in solidno strelsko formo. Toda moštvo se sooča z novimi težavami, Maxi Kleber, ki je v odlični formi, nocoj zaradi poškodbe hrbta ne bo igral, vprašljiv je tudi nastop Kristapsa Porzingisa, tudi njega že nekaj časa mučijo težave s hrbtom.

Kako velika luknja bo zijala pod košem Dallasa, je odvisno tudi od Miamija, saj je vprašljiv nastop Bama Adebaya, ki ima težave z levim kolenom. Floridski center je os njihove igre, v napadu veliko akcij poteka preko njega, na drugi strani je eden najbolj mnogostranskih branilcev. V formo prihaja njihova "zlata roka", bombarder od daleč Duncan Robinson, ki je v soboto zadel pet od desetih metov za tri točke. "Imamo veliko fantov, ki znajo zadeti, vse boljši smo tudi v obrambi," je bil jasen prvi strelec Jimmy Butler, ki na tekmo v povprečju prispeva več kot 25 točk. S klopi prihaja vse bolj samozavestni Tyler Herro, glavni dirigent moštva je Kyle Lowry, ki je prišel iz Toronta. Miami je sezono z njim začel izjemno odločno in odlično, edini poraz v šestih tekmah je prišel proti Indiani, ko Lowry ni igral, Heati pa so zagon izgubili v podaljšku. Kar napoveduje težak večer za Dallas.