Različni scenariji sezone v NHL, tekme prvakov NBA brez gledalcev

Za zdaj ni padla še nobena odločitev o sistemu igranja v ligi NHL. Vodstvo razmišlja o običajnem načinu igranja in z manj tekmami, o prilagoditvi skupin lige, da bi bi bila potovanja krajša in varnejša, vodstvo ne izključuje niti turnirjev v mehurčku, ki bi trajali od deset do 12 dni. Vsak gostitelj oziroma njegove mestne ob lasti bi določil, koliko gledalcev bi lahko sprejele tribune, če bi obisk tekem sploh dovolil.

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Los Angeles Lakersi, ki so v boju za šampionske prstane premagali ekipo Miami Heat z Goranom Dragićem, so napovedali, da bodo v novo sezono vstopili brez gledalcev. Nova sezona lige NBA se bo začela 22. decembra, Staples Center pa bo vsaj na začetnih tekmah prazen, poroča ameriški ESPN.

Tesno sodelovanje

Los Angeles Clippersi, ki prav tako domujejo v dvorani Staples Center, za zdaj sicer še niso razkrili svojih načrtov za novo sezono, vendar se od njih pričakuje, da bodo zavzeli isto stališče kot mestni tekmeci. LA Lakers so odločitev sprejeli v sodelovanju s kalifornijsko zvezno vlado ter z lokalnimi zdravstvenimi delavci. Uradno stališče kluba je, da bodo tekme brez navijačev potekale "do nadaljnjega".

"Zdravje in varnost naših navijačev, igralcev, članov osebja ter celotne skupnosti sta naši prioriteti v teh koronskih časih. Še naprej bomo tesno sodelovali z odgovornimi in pripravili načrt, kako lahko varno pripeljemo navijače nazaj v Staples Center,"so sporočili iz tabora Jezernikov.

Vodstvo prvakov se je obenem odločilo, da za zdaj še ne bodo pod strop izobesili prapora za 17. osvojeni naslov prvaka, temveč bodo s slovesnostjo počakali na vrnitev gledalcev.