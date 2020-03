Razredčeni Dallas v boj z zdesetkanim Chicagom

Dončić zaradi bolečega levega palca ni igral proti Minnesoti, a je Porzingis prevzel levji delež odgovornosti in z 38 točkami, 13 skoki in 5 blokadami pokazal, da ga je vzpon njegove napadalne forme že popeljal med najboljše igralce v ligi. "Tako bo videti prihodnost centrov, visoki igralci, ki lahko zadenejo tudi od daleč, prodirajo do koša, podajajo, varujejo obroč, skačejo in vedo, kako igrati. Ko vse to zložiš, imaš odličnega mladega igralca," je trener Rick Carlisle pohvalil Latvijca.