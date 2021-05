Real Madrid in Chelsea pred ključno tekmo polfinala Lige prvakov potrdila dobro formo

Real Madrid in Chelsea sta z zmagama v domačem prvenstvu potrdila dobro formo pred povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Kljub temu, da je Zinedine Zidane spočil nekaj nosilcev igre, so Galaktiki z 2:0 ugnali Osasuno in s tem ostali v boju za naslov španskih prvakov. Londončani so z enakim rezultatom premagali Fulham in se utrdili na četrtem mestu, ki prinaša igranje v Ligi prvakov naslednjo sezono.

